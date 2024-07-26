Праздник 26 июля: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Святой мученик Ермолай жил в III веке во время правления императора Максимиана. Был священником в Никомидии, важном городе на востоке Римской империи, ныне город Измит в Турции. Он был ревностным христианином и проповедовал свою веру, несмотря на преследование со стороны римской власти.

По преданию, Ермолай погиб мученической смертью за свою веру. Его схватили по приказу императора Максимиана, и он отказался отречься от Христа, за что его подвергли жестоким пыткам и убили. Святой Ермолай почитается как в православной, так и в католической церквях. Принадлежит к Никомидийским мученикам, и его имя упоминается во многих литургических текстах и молитвах.

Информацию о жизни и подвигах святого Ермолая мы знаем в основном из агиографических источников - житий святых, написанных в раннем средневековье. Эти тексты часто совмещают исторические факты с легендарными сказаниями, подчеркивающими веру и стойкость святых.

Ермолай Никомидийский (фото: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 26 июля

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Работать на огороде или в поле

Заниматься рукоделием

Лениться или сплетничать.

Также в этот день не рекомендуется готовить выпечку из муки, чтобы не вернулись старые беды и неурядицы. Также нельзя оставлять на полях урожай, потому что нечистая сила может его испортить.

Народные приметы и традиции этого дня

Утром много росы - надвигается гроза

На липе появились желтые листья - к ранней осени

Ласточки летают низко - скоро начнется дождь

Сильно кусаются мухи - к дождю

Лягушки прыгают у водоемов - ожидайте дождя.

В этот день обычно начинают производить заготовки на зиму, варить компоты и домашнее вино. Также в этот день рекомендуется заниматься любимым хобби.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Сергей, Игнат, Федор.

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Раки.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: