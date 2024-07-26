Праздник 26 июля: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела
Сегодня, 26 июля, праздник - православные украинцы чтят память святого мученика Ермолая по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой сегодня праздник в церковном календаре
Святой мученик Ермолай жил в III веке во время правления императора Максимиана. Был священником в Никомидии, важном городе на востоке Римской империи, ныне город Измит в Турции. Он был ревностным христианином и проповедовал свою веру, несмотря на преследование со стороны римской власти.
По преданию, Ермолай погиб мученической смертью за свою веру. Его схватили по приказу императора Максимиана, и он отказался отречься от Христа, за что его подвергли жестоким пыткам и убили. Святой Ермолай почитается как в православной, так и в католической церквях. Принадлежит к Никомидийским мученикам, и его имя упоминается во многих литургических текстах и молитвах.
Информацию о жизни и подвигах святого Ермолая мы знаем в основном из агиографических источников - житий святых, написанных в раннем средневековье. Эти тексты часто совмещают исторические факты с легендарными сказаниями, подчеркивающими веру и стойкость святых.
Ермолай Никомидийский (фото: Википедия)
Что нельзя делать сегодня, 26 июля
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
- Работать на огороде или в поле
- Заниматься рукоделием
- Лениться или сплетничать.
Также в этот день не рекомендуется готовить выпечку из муки, чтобы не вернулись старые беды и неурядицы. Также нельзя оставлять на полях урожай, потому что нечистая сила может его испортить.
Народные приметы и традиции этого дня
- Утром много росы - надвигается гроза
- На липе появились желтые листья - к ранней осени
- Ласточки летают низко - скоро начнется дождь
- Сильно кусаются мухи - к дождю
- Лягушки прыгают у водоемов - ожидайте дождя.
В этот день обычно начинают производить заготовки на зиму, варить компоты и домашнее вино. Также в этот день рекомендуется заниматься любимым хобби.
У кого день ангела сегодня
Сегодня именины празднуют: Сергей, Игнат, Федор.
По гороскопу люди, которые родились сегодня - Раки.
Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- Международный день сохранения мангровых экосистем
- Всемирный день тофа
- День парашютиста
- День эсперанто
- День холистической медицины.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Большая украинская энциклопедия, Sogodni Svyato, Википедия.