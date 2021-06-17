Свідоцтво про вакцинацію від COVID-19: де в Україні отримати документ, і для чого він потрібен

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію від коронавірусу в Україні можуть отримати громадяни, які вже пройшли повний курс і були щеплені двома дозами вакцини від COVID-19.

Де надають такий документ, і для чого він потрібен, та чим відрізняється від "ковідного паспорта" - читайте в нашому матеріалі нижче.

Згідно з внесеними змінами до актів Кабміну, свідоцтво про вакцинацію може підписати сімейний лікар.

"Свідоцтво про вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, може бути підписане лікарем, який надає первинну медичну допомогу і про вибір якого пацієнтом подана відповідна декларація згідно із законодавством, на підставі відомостей про вакцинацію, що містяться в електронній системі охорони здоров'я. На свідоцтві проставляється печатка надавача медичних послуг та підпис лікаря", - йдеться у примітці до Положення 5 до Правил санітарної охорони території України, затверджених постановою КМУ від 22 серпня 2011 року № 893 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 65, ст. 2538).

Де отримати свідоцтво про вакцинацію

У МОЗ України розповіли, що свідоцтво про вакцинацію видається в будь-якому медичному закладі, підключеному до електронної системи охорони здоров'я України, зокрема у сімейного лікаря.

Отримати його можна відразу після щеплення другою дозою вакцини.

У разі отримання документа не відразу після щеплення, а шляхом звернення до лікаря, свідоцтво заповнюють на основі даних про щеплення, внесених в електронну систему охорони здоров'я.

Заповнюється документ англійською або французькою мовою, і додатково - українською.

Документ використовується для перетину державних кордонів тих країн, які визнають це свідоцтво - воно підтверджує, що людина повністю вакцинована від COVID-19.

Таке свідоцтво можна отримати тільки в паперовій формі.

Термін дії свідоцтва - 1 рік з можливістю продовження.

Важливо пам'ятати, що при вакцинації повинні бути використані препарати, які відповідають міжнародним медико-санітарним нормам. В Україні використовуються якраз такі.

Зауважимо також, що якщо у людини є абсолютні протипоказання до щеплення від COVID-19, то замість свідоцтва на вимогу пацієнта надається письмове роз'яснення українською та/або англійською мовою з переліком підстав для такого рішення.

Що вказується у свідоцтві про вакцинацію

Свідоцтво буде містити персональні дані пацієнта (ім'я, прізвище).

Також в документі буде вказуватися інформація про вакцинацію (назва вакцини, дата вакцинації).

У сертифікаті обов'язково буде офіційний штамп закладу охорони здоров'я та підпис лікаря, а також підпис пацієнта або його уповноваженого представника.

У чому відрізните свідоцтва про вакцинацію від "ковідного сертифіката"

Як звернули увагу в прес-службі МОЗ України, "ковідні паспорти" або "ковідні сертифікати" є документом, який в країні зараз розробляється з урахуванням вимог ЄС і ВООЗ. Запустити їх планують 1 липня 2021 року.

Водночас міжнародне свідоцтво про вакцинацію вже затверджено, і його вже можна отримати, якщо ви завершили цикл імунізації від COVID-19