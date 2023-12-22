Сушильные машины Haier I-Pro 7: профессиональный уход за одеждой в вашем доме

Идеальная одежда, будто только что купленная, без повреждений и складок? Теперь это возможно! Инновационная компания Haier, бессменный лидер на рынке бытовой техники уже 14 лет, снова задает высокую планку для отрасли.

Сушилки Haier I-Pro 7 уверенно опережают своих конкурентов и радуют хозяек новыми функциями, в разы облегчающими их работу. Рассмотрим их поподробнее.

Для начала разберемся, какой должна быть идеальная сушилка:

Функциональной (быстро сушить).

Интуитивно понятной в пользовании.

Безопасной для вещей

Haier I-Pro 7 решает каждую из этих задач путём продуманных до деталей инновационных функций. Рассмотрим самые главные из них.

Безопасность тканей

Сушильная машина Haier I-Pro 7 обеспечивает наилучшие результаты сушки и сохраняет безопасность деликатных тканей. Техника имеет сертификат Woolmark, который гарантирует защиту наших любимых шерстяных свитеров и других вещей из деликатных тканей от повреждений.

Внутренняя структура барабана Pillow Drum имитирует форму маленьких подушек: ткани мягко скользят по поверхности и дольше сохраняют свой естественный вид. Благодаря тому, что одежда сушится осторожно, на ней не образуются складки.

Но безопасность касается не только тканей, но и самой сушилки! Новая трехслойная система фильтрации позволяет эффективно собирать ворс и волокна в одном месте внутри барабана.

Функциональность

Вы можете легко выбрать одну из 14 программ сушки, где сушилка сама подбирает оптимальную температуру. Есть отдельные программы для постельного белья, верхней одежды, спортивной одежды и деликатных вещей. Сушилка предотвращает сминание тканей и собирает волокна и волосы.

Не обязательно стирать перед сушкой. Сушилка Haier позволяет освежить одежду без стирки. Программа i-Refresh освежает щекотливые ткани очень эффективным способом. Использование технологии микропар позволяет наслаждаться свежей одеждой и тратить меньше времени на глажение благодаря меньшему количеству складок. И все это без использования воды и моющих средств.

Функция i-time от Haier позволяет точно установить продолжительность цикла сушки в соответствии с ежедневным расписанием. Благодаря простым настройкам вы можете сократить или увеличить время работы устройства в зависимости от ваших потребностей и графика.

Комфорт использования

Благодаря сенсорному дисплею в сушилке i-Pro 7 вы сможете эффективно и удобно выбирать между доступными программами и дополнительными функциями при подготовке белья.

Что также влияет на комфорт использования, так это большая емкость барабана (до 9 кг) и широкое отверстие, позволяющее быстро, легко и удобно загружать и выгружать вещи, что означает менее частую сушки и экономию.

Сушильные машины Haier с тепловым насосом позволяют снизить потребление энергии до 50% по сравнению с обычной сушильной машиной. Технология теплового насоса – это современная, энергосберегающая и экологичная система сушки, которая эффективно использует нагретый воздух в барабане. Экономия электроэнергии, кстати — визитная карточка всей умной техники от бренда Haier.

О Haier

Haier является частью группы Haier Smart Home, с 2009 года лидирующей в мире в области производства бытовой техники. Согласно рейтингу Fortune Global 500, это одна из 500 самых крупных компаний на нашей планете.

Глобальная сеть компании охватывает более 200 рынков. Бренд Haier поставляет современную и инновационную бытовую технику высочайшего качества, отвечающую изменяющимся потребностям современных домохозяйств.

Ассортимент продукции включает холодильники (комбинированные, многодверные, Side-by-Side), встроенные духовые шкафы, варочные индукционные поверхности, вытяжки и винные шкафы, а также стиральные машины, стирально-сушильные и сушильные машины.