Дуже небезпечно: названий найшкідливіший інгредієнт в суші

Суші і роли (ілюстративне фото: pixabay.com)

В суші і роллах міститься безліч шкідливих продуктів

Суші визнано шкідливим продуктом тому, що у рисі, на підставі якого готується більшість холодних страв азіатської кухні, міститься велика кількість оцту. Цей інгредієнт, який використовується для приготування рису може викликати диспепсію підшлункової залози, а також впливати на перебіг гастриту. Також викликають сумніви роли в клярі, соєвий соус, лосось і імбир. Замість приємної романтичної вечері ви можете отримати місце в лікарняному ліжку, вважає експерт по правильному харчуванню Катерина Медушкіна.

Головний інгредієнт суші та ролів - білий рис. За словами дієтолога, це зерно позбавлене всіх своїх оболонок, всієї клітковини й всіх корисних властивостей. По суті, в ньому залишається тільки крохмаль і клейковина.

"Основну його частину складають швидкі вуглеводи. Порушення структури зерна прискорює розщеплення і засвоєння глюкози. Чим більше зерно піддається будь-якому впливу, тим менше воно корисно, тим більше у нього глікемічний індекс. Так що, білий рис - це порожні калорії, які не несуть користі", - написала Медушкина в Instagram.

Крім того, рис для суші додають суміш оцту, солі й цукру – це зовсім не робить його корисніше. Більш того, оцет є одним з найбільш популярних алергенів.

Вона зазначає, що рис – це не єдиний інгредієнт, який викликає сумніви. За її словами, щоб знизити собівартість порції, в закладах і доставках використовуються продукти не кращої якості. Зокрема, часто замість сиру Філадельфія в роли додають його більш дешеві аналоги на рослинних жирах. Крім того, апетитні шапочки на ролах – це зовсім некорисний майонез, а крім того при приготуванні суші використовують барвники.

"Здавалося б, чим може зашкодити імбир, але через його оцтово-цукровий маринад і барвники, всі корисні властивості імбиру сходять на ні. Також в ролах часто використовується підфарбована ікра і крабові палички. Склад паличок взагалі гідний окремого поста!", - зазначила Медушкина.

Замовляючи роли в клярі варто мати на увазі, що будь-який кляр і смаження у фритюрі автоматично перетворюють навіть корисне блюдо в жирний фастфуд.

Соєвий соус також викликає масу питань. По-перше, він містить у собі багато солі, яка затримує рідину в організмі. А, по-друге, у супермаркетах ми часто купуємо не справжній соус, а солоний розчин, повний барвників та консервантів.

Сам свіжий лосось хоч і має безліч корисних властивостей, у певних ситуаціях може стати справжнім вбивцею. Приміром, в ньому міститься ртуть, через що вагітним і годуючим жінкам варто почекати з вживанням цієї риби. До вживання сирої риби також варто підійти з обережністю, оскільки в ній можуть знаходитися морські паразити. А найбільшу шкоду представляє для організму копчений лосось, оскільки містить токсичні речовини.