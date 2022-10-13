В суп наливали уксус и сломали руку: украинец рассказал об издевательствах оккупантов в плену
67-летний житель Изюма Михаил Чендей провел в плену российских военных 11 дней. Российские войска задержали его, считая корректировщиком. Оккупанты били его током и сломали руку.
Об этом пишет Суспільне.
Мужчина вернулся в Изюм в августе после того, как вывез семью в Полтаву.
"Как только приехал, где-то в половине 12 ночи взорвали школу, у них там был штаб, госпиталь военный. Сказали, что это я привел. Пришли домой, я был сам. Мешок на голову надели, в машину бросили, отвезли", - сказал мужчина.
Оккупанты сделали пыточную в подвале бывшего изолятора временного содержания. Тогда у Михаила забрали паспорт, пенсионное удостоверение и уже утром начали допрашивать.
"Сразу перебили руку, затем током били. Пихали спицу полностью под кожу. Издевались где-то два с половиной часа пять человек", - рассказал пленный.
Михаил Чендей рассказал об издевательствах оккупантов в плену (suspilne.media)
Мужчине стало плохо на десятый день плена и он упал в обморок: Он потерял много крови, ведь были сильные кровотечения. Тогда его забрали в больницу, и сын привез кровь. Гемоглобин у мужчины был 36.
Когда Михаил очнулся, Изюм уволили. Из больницы пенсионера забрали в Харьков, где прооперировали.
Врач-травматолог Артем Демченко рассказал, что у мужчины перелом лучевой кости и обнаружены эрозия, язва желудка, повлекшая кровотечение. Все это из-за жестокого обращения с человеком.
Вместе с Чендеем в плену, по его словам, было около 15 человек. Сам Михаил потерял 15 кг. Четыре дня мужчина не ел: "Могли в суп налить уксуса. Чтобы не ели наверняка, чтобы избавились мы быстрее".
Михаил Чендей рассказал об издевательствах оккупантов в плену (suspilne.media)
По словам медиков, в руку Михаила поставили пластину. Сам мужчина планирует возвращаться в Изюм, говорит, будет приводить в порядок собственный пруд и снова рыбачить.
"Я не думал, что это такой народ плохой. Они хуже фашистов. Люди страшные, не дай Бог", - добавил мужчина.
Михаил Чендей провел в плену 11 дней (suspilne.media)
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