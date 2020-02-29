Супрун дала несподівану пораду про профілактику від коронавіруса: допоможе хіт про Путіна

Від коронавіруса та грипу рекомендованою профілактикою, яка допомагає запобігти поширенню збудників хвороб, є ретельне, часте і правильне миття рук. Уляна Супрун звернула увагу, що від такого простого правила часто просто відмахуються руками - і марно.

Колишня керівниця МОЗ України на своїй сторінці в Facebook наголосила, що від якості миття залежить ваша безпека, а також людей навколо.

Також медик дала ряд рекомендацій, як правильно мити руки, а в якості лайфхака навела відому пісеньку про російського президента - виявляється, наспівуючи хіт харківських ультрас можна правильно розрахувати необхідний для миття час.

Так, згідно з результатами деяких досліджень та опитувань, люди забувають мити руки, або роблять це недостатньо ретельно, щоб знищити небезпечні патогени, які можуть жити на брудних руках і викликати хвороби.

Мити руки потрібно щонайменше 20-30 секунд. Якщо на руках помітний бруд, тривалість миття треба продовжити до 40-60 секунд.

"Аби дотриматися необхідної тривалості, можна співати мелодію "Путін ху*ло" мінімум два рази", - пише Супрун, також вказавши лінк на мелодію - http://bit.ly/2T8g0mz

Як правильно мити руки:

Змочіть руки водою (теплою або холодною)

Нанесіть досить мила, щоб воно покривало всю поверхню рук

Помасажуйте руки долоня до долоні

Потріть правою долонею по поверхні лівої руки з переплетеними пальцями, потім зробіть навпаки

Потріть руки долоня об долоню з переплетеними пальцями

Підніміть пальці та потріть

Ретельно помийте великі пальці кожної руки

Зверніть увагу на нігті - там накопичується багато бруду

Потріть долоні пальцями в круговому напрямку (окремо праву і ліву)

Ретельно змийте руки водою

Візьміть рушник одноразового використання та витріть руки

Після вимкніть кран рушником і викиньте його у смітник.

"Мийте руки правильно і ретельно, пам'ятайте, що Путін ху*ло, та будьте здорові", - закликала Супрун.

Пам'ятайте також, що руки треба мити обов'язково:

Після повернення з вулиці додому

Після користування громадським транспортом

До, під час та після приготування їжі

Перед їжею

До і після догляду за хворим (особливо, якщо був контакт з рідинами)

Після кашляння, чхання, видування носа

Після відвідування туалету

Після контакту з тваринами та їжею для тварин

Після торкання сміття

Після зміни памперсів і прибирання туалету дитини

До і після обробки порізу чи рани.

Нагадаємо, що пісеньку "Путін ху*ло" придумали і вперше виконали вболівальники футбольного клубу "Металіст" у Харкові навесні 2014 року. Незабаром мелодія широко поширилася, отримавши ряд обробок і варіацій та стала інтернет-мемом. У липні 2014-го українські астрономи навіть назвали зірку KIC 9696936 "Putin-Huilo" - і хоча назва не є офіційною, подія отримала широкий резонанс у міжнародній пресі.