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Під Сумами пара транслювала знущання над жінкою онлайн

Шостка, П'ятниця 25 вересня 2020 16:56
Під Сумами пара транслювала знущання над жінкою онлайн
Під Сумами пара знущалася над жінкою (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

У Шостці чоловік і жінка показували знущання над жертвою в прямому ефірі

У Шостці Сумської області пара жорстоко поглумилися над жінкою. Її змусили залізти в багажник, а знущання показували на відео в прямому ефірі в соціальних мережах.

Ці жахи випадково побачила городянка і викликала поліцію, йдеться в сюжеті ТСН.

Як виявилося, в багажнику жертва виявилася, тому що її чоловік викрав гаманець з рук в перехожої. Остання покликала на допомогу свою онуку та її знайомого. Пара вирішила самостійно поквитатися з грабіжником. Але знайшли його дружину, яка пила неподалік - її і взяли в заручники.

Відео потягнуло на кримінальне провадження за фактом викрадення жінки. Її чоловікові теж прийдеться нести відповідальність за вкрадений гаманець.

Знущання над жінкою показували онлайн в Шостці (відео: ТСН)

Раніше ми писали, що в Бердичеві блогери знущалися над людьми і показували це онлайн.

Також повідомлялося, що під Запоріжжям викрили банду шкуродерів, які знімали і продавали моторошні відео.

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