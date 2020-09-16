У Сумах на учня під час уроку впала віконна рама: у дитини страшні рани

У Сумах на школяра впала віконна рама під час уроку (Колаж РБК-Україна)

На школяра в Сумах впала стара віконна рама з металевими гратами

У Сумах школяр молодших класів постраждав через віконну раму, яка впала на нього прямо під час уроку. Дитина отримала страшні рвані рани та ледь не позбулася життя.

Про подію повідомила мама постраждалого школяра Поліна Ріман на своїй сторінці в Facebook. Жінка опублікувала фотографії та повідомила, що рама звалилася на її сина прямо під час уроку фізкультури.

"Звичайний урок фізкультури в сумській загальноосвітній школі. Як вберегти своїх дітей від різаних ран, вікон, що падають на голови, відправляючи щодня дитину в школу?" – обурюється мама школяра.

Відомо, що інцидент стався в навчальному закладі "Барвінок", де знаходяться молодші класи загальноосвітньої школи №4. На уроці фізкультури на дитину впала стара і важка віконна рама з металевими ґратами. Хлопчик дивом залишився цілий, але отримав рвані рани на шиї та потилиці. В коментарях відзначають, що постраждало двоє дітей.

На фото видно, що вікна навчального закладу, а також віконні рами знаходяться в жалюгідному стані й несуть небезпеку для дітей. Батьки школярів готують колективне звернення до керівництва школи та управління освіти через цей інцидент.

В Сумах на школяра впала стара віконна рама

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