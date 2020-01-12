Сухо і вітряно: синоптик засмутила "холодним" прогнозом

Погода в Україні в неділю, 12 січня буде сухою і вітряною. При цьому, опадів не очікується. Про це в соціальній мережі Facebook повідомляє синоптик Наталка Діденко.

У нас завдяки впливу антициклону, центр якого завтра розташується над Румунією, буде переважати суха, навіть з сонячними проясненнями, погода.

Температура повітря, в порівнянні з сьогоднішньою, вже просто справжньою весняною погодою, знизиться ", - пише Діденко.

Вдень похолоднішає до 1 градуса морозу - 3 тепла, на півдні очікується до 6 градусів тепла. У Києві 12 січня буде сухо, вітряно і холодно. Стовпчик термометра знизиться до +2.

Погода 12 січня (facebook.com/tala.didenko)

Зима нинішня схожа на кота, що загуляв. Чекаєш, виглядаєш, чи відгукнеться, по сто раз відкриваєш двері, залишаєш відкритою кватирку - немає. У найближчі дні знову не чути і не видно: без снігу, без морозу, навіть найменшого ", - відзначає Діденко.

Дані Українського гідрометцентру свідчать, що температура буде коливатися від 1 градусу морозу до 2 тепла вночі і від -1 до +5 градусів вдень. У Карпатах - від 0 до -10 морозу. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м / с.

Погода 12 січня (meteo.gov.ua)