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Сухо і вітряно: синоптик засмутила "холодним" прогнозом

STYLERЖиття    12.01.2020 - 09:01
Сухо і вітряно: синоптик засмутила "холодним" прогнозом
Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні 12 січня порадує далеко не всіх українців

Погода в Україні в неділю, 12 січня буде сухою і вітряною. При цьому, опадів не очікується. Про це в соціальній мережі Facebook повідомляє синоптик Наталка Діденко.

У нас завдяки впливу антициклону, центр якого завтра розташується над Румунією, буде переважати суха, навіть з сонячними проясненнями, погода.
Температура повітря, в порівнянні з сьогоднішньою, вже просто справжньою весняною погодою, знизиться ", - пише Діденко.

Вдень похолоднішає до 1 градуса морозу - 3 тепла, на півдні очікується до 6 градусів тепла. У Києві 12 січня буде сухо, вітряно і холодно. Стовпчик термометра знизиться до +2.

Сухо і вітряно: синоптик засмутила &quot;холодним&quot; прогнозомПогода 12 січня (facebook.com/tala.didenko)

Зима нинішня схожа на кота, що загуляв. Чекаєш, виглядаєш, чи відгукнеться, по сто раз відкриваєш двері, залишаєш відкритою кватирку - немає. У найближчі дні знову не чути і не видно: без снігу, без морозу, навіть найменшого ", - відзначає Діденко.

Дані Українського гідрометцентру свідчать, що температура буде коливатися від 1 градусу морозу до 2 тепла вночі і від -1 до +5 градусів вдень. У Карпатах - від 0 до -10 морозу. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м / с.

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