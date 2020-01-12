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Сухо и ветрено: синоптик огорчила "холодным" прогнозом

STYLERЖизнь    12.01.2020 - 09:01
Сухо и ветрено: синоптик огорчила "холодным" прогнозом
Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине 12 января порадует далеко не всех украинцев

Погода в Украине в воскресенье, 12 января будет сухой и ветреной. При этом, осадков не ожидается. Об этом в социальной сети Facebook сообщает синоптик Наталка Диденко.

У нас благодаря влиянию антициклона, центр которого завтра расположится над Румынией, будет преобладать сухая, даже с солнечными прояснениями, погода.
Температура воздуха, по сравнению с сегодняшней, уже просто настоящей весенней погодой, снизится", - пишет Диденко.

Днем похолодает ​​до 1 градуса мороза - 3 тепла, на юге ожидается до 6 градусов тепла. В Киеве 12 января будет сухо, ветрено и холодно. Столбик термометра снизится до +2.

Сухо и ветрено: синоптик огорчила &quot;холодным&quot; прогнозомПогода 12 января (facebook.com/tala.didenko)

Зима нынешняя похожа на кота, загулял. Ждешь, выглядишь, аукнется, по сто раз открываешь дверь, оставляешь открытой форточку - нет. В ближайшие дни опять не слышно и не видно: без снега, без мороза даже малейшего", - отмечает Диденко.

Данные Украинского гидрометцентра свидетельствуют, что температура будет колебаться от 1 мороза до 2 тепла ночью и от -1 до 5 градусов тепла днем. В Карпатах – от 0 до -10 мороза. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Погода в Украине 12 января от meteo.gov.uaПогода 12 января (meteo.gov.ua)

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