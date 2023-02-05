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Суд во Львове дал условное курсанту, который за тысячу гривен облил краской памятник Бандере

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Львов, Воскресенье 05 февраля 2023 17:57
Суд во Львове дал условное курсанту, который за тысячу гривен облил краской памятник Бандере Коллаж РБК-Украина: львовский суд наказал парня за осквернение памятника Бандере
Автор: Владимир Костырин

Во Львове суд признал молодого человека виновным в осквернении памятника Степане Бандере. Акт вандализма был совершен вместе с другим подсудимым, и фигуранты получили от заказчика преступления денежное вознаграждение в 2 тысячи гривен.

Об этом говорится в вердикте Галицкого районного суда Львова, обнародованном на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

В материалах дела говорится, что обвиняемый, который в 2018 году заключил контракт о прохождении военной службы и был курсантом академии - учебу проходил по специальности "Военное управление (сухопутные войска)" - в конце января 2021 года получил предложение вместе со своим знакомым за деньги облить красной краской памятник Бандере во Львове на улице Митрополита Ангеловича, 34.

Обвиняемый согласился и получил средства, половину суммы отдав соисполнителю, который купил краску.

Молодые люди в ночь на 5 февраля 2021-го подбежали к монументу и бросили в него бутылки с краской. В результате на памятнике образовались пятна размером около 50х50 сантиметров.

Суд во Львове дал условное курсанту, который за тысячу гривен облил краской памятник Бандере

Во Львове злоумышленники облили краской памятник Бандере (фото: facebook.com/andriy.sadovyi)

"Таким образом (фигурант) совершил осквернение памятника, построенного в память лица, защищавшего независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, борца за независимость Украины в ХХ веке, участника партизанского движения, подпольщика, совершенного по предварительному сговору группой лиц, по хулиганским мотивам, то есть уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 297 УК Украины", - говорится в публикации.

Подсудимый свою вину признал полностью и объяснил все обстоятельства совершения преступления.

11 января 2023 года между прокурором Львовской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона и подсудимым было заключено соглашение о признании виновности. Материалы по его сообщнику и заказчику выделены в отдельные производства.

В настоящее время обвиняемый является членом Добровольческого формирования территориальной общины "35 отдельного добровольческого отряда самообороны Березняки", участником боевых действий, имеет крепкие родственные связи, активно способствовал в раскрытии преступления, а также возместил причиненный материальный ущерб. Таким образом в суде пришли к согласию о возможности исправления обвиняемого без изоляции от общества.

В итоге парню суд назначил 4 года лишения свободы условно с освобождением от отбывания наказания с испытанием на 1 год.

Напомним, что весной 2021 года оба вандала, которым тогда было 19 и 24 лет, были задержаны. Им сообщили о подозрении по ч.3 ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что осенью 2022-го в Барселоне задержали вандала, который рисовал Z-символику на достопримечательностях.

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Львов Бандера вандали