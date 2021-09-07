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Студентка-психолог у Полтаві розповіла, чому з арбалетом пішла до школи вбивати вчителів

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Полтава, Вівторок 07 вересня 2021 18:26
Студентка-психолог у Полтаві розповіла, чому з арбалетом пішла до школи вбивати вчителів Колаж РБК-Україна: 19-річна дівчина в Полтаві влаштувала стрілянину з арбалета в школі по вчителях
Автор: Володимир Костирін

У Полтаві повідомили про підозру у замаху на умисне вбивство 19-річній дівчині, яка поранила двох вчителів з арбалета в школі. Затримана - студентка Національного університету цивільного захисту України, де навчається на психолога - вже пояснила правоохоронцям свої дії.

Про це 7 вересня передає місцеве видання "Полтавщина".

Фігурантка справи Таїсія заявила, що в ніч проти 5 вересня їй наснилося, що вона має когось вбити. В якості зброї дівчина вибрала арбалет, який їй на день народження подарували батьки.

Вранці 6 вересня Таїсія зайшла в школу №11, в якій раніше проходила навчання до 4 класу. Спочатку вона вистрілила через відкриті двері в кабінет в спину вчительці. Потім випустила стрілу в заступницю директора, яка намагалася її зупинити після першого пострілу.

Після у дівчини забрав арбалет учень 9-го класу - Таїсія віддала зброю без опору. Нападницю затримали вчителі та викликали поліцію.

Підозрювану вже направили на огляд, залишається дочекатися результатів експертів.

За даними видання "Полтавська хвиля", у квартирі Таїсії Петрової знайшли її особистий щоденник, в якому були записи про плани здійснити ще ряд нападів. Зокрема, окрім вбивства вчителів дівчина планувала 22 вересня підпалити власну оселю. Крім того, ще одне вбивство у студентки було заплановано на 28 серпня - наразі не відомо, чи вдалося їй його вчинити.

Місцеві журналісти з посиланням на очевидця пишуть, що в кутку її кімнати висів череп зі слідами засохлої крові, а в телефоні дівчини знайшли знімки розчленованих тварин.

Нагадаємо, 19-річній мешканці Полтави Таїсії повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Якщо її визнають осудною, дівчині загрожує від 10 до 15 років, або довічне ув'язнення.

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