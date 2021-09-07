Студентка-психолог в Полтаве рассказала, почему с арбалетом пошла в школу убивать учителей
В Полтаве сообщили о подозрении в покушении на умышленное убийство 19-летней девушке, которая ранила двух учителей из арбалета в школе. Задержанная - студентка Национального университета гражданской защиты Украины, где учится на психолога - уже объяснила правоохранителям свои действия.
Об этом 7 сентября передает местное издание "Полтавщина".
Фигурантка дела Таисия заявила, что в ночь на 5 сентября ей приснилось, что она должна кого-то убить. В качестве оружия девушка выбрала арбалет, который ей на день рождения подарили родители.
Утром 6 сентября Таисия зашла в школу №11, в которой ранее проходила обучение до 4 класса. Сначала она выстрелила через открытые двери в кабинет в спину учительнице. Затем выпустила стрелу в заместительницу директора, котора пыталась ее остановить после первого выстрела.
После у девушки забрал арбалет ученик 9-го класса - Таисия отдала оружие без сопротивления. Нападавшую задержали учителя и вызвали полицию.
Подозреваемую уже направили на освидетельствование, остается дождаться результатов экспертов.
По данным издания "Полтавская волна", в квартире Таисии Петровой нашли ее личный дневник, в котором были записи о планах осуществить еще ряд нападений. В частности, кроме убийства учителей девушка планировала 22 сентября поджечь собственный дом. Кроме того, еще одно убийство у студентки было запланировано на 28 августа - в настоящее время не известно, удалось ли ей его совершить.
Местные журналисты со ссылкой на очевидца пишут, что в углу ее комнаты висел череп со следами засохшей крови, а в телефоне девушки нашли снимки расчлененных животных.
Напомним, 19-летней жительнице Полтавы Таисии сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 115 (Покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Если ее признают вменяемой, девушке грозит от 10 до 15 лет, или пожизненное заключение.