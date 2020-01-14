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Страшна трагедія: на Закарпатті дитина загинула через свічку

STYLERЖиття    14.01.2020 - 17:08
Страшна трагедія: на Закарпатті дитина загинула через свічку
На Закарпатті загинула маленька дитина (Колаж РБК-Україна)

У Закарпатській області загинула однорічна дівчинка

У Закарпатській області через необережне поводження з вогнем загинула однорічна дитина. Подробиці трагедії розповіли в ГУ Національної поліції Закарпатської області.

Страшна новина облетіла селище Порошково Закарпатської області пізно ввечері в понеділок, 13 січня. Однорічна дівчинка загинула через сильні термічні опіки. Як повідомили в поліції, трагедія сталася в будинку, який знаходиться на околиці села.

"Слідчі встановили, що подія сталася в будинку, розташованому в полі за 400 метрів від населеного пункту. У будинку немає ні газу, ні світла, ні води. З'ясувалося, що близько 21:00 батьки дівчинки – 27 річний батько і 17-річна мати, залишили без нагляду двох своїх дітей, а самі пішли. Біля ліжечка сплячого немовляти вони встановили запалену свічку. Від неї загорілося ліжечко", - розповіли в прес-службі поліції.

Однорічна дівчинка отримала значні опіки, що ймовірно і стало причиною її смерті. Старша сестра, яка перебувала в тому ж приміщенні, не постраждала.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею "Злісне невиконання батьками їх обов'язків, що призвело до тяжких наслідків". Встановлюються всі деталі трагедії. Поліція і соціальні служби перевіряють умови проживання дітей в будинку, буде ініційовано розгляд питання про вилучення другої дитини з даної сім'ї.

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