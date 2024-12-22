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Стинг исполнил свой легендарный хит с украинским военным-бандуристом (видео)

Воскресенье 22 декабря 2024 19:40
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Стинг исполнил свой легендарный хит с украинским военным-бандуристом (видео) Стинг (фото: Википедия)
Автор: Иванна Пашкевич

73-летний британский певец и музыкант Гордон Мэттью Томас Самнер, известный миру под псевдонимом Стинг, исполнил свою песню "Shape of My Heart" в сопровождении украинской бандуры. Музыкальное сопровождение на инструменте создавал военнослужащий ВСУ, заслуженный артист Украины Тарас Столяр.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram "Культурного десанта", которые разместили соответствующее видео.

Так, украинские военные из "Культурного десанта" имели возможность встретиться с мировой звездой в доме Шона Пена в Лос-Анджелесе.

Кроме Стинга, на встрече присутствовали и такие известные музыкальные коллективы, как The Killers и Queens of the Stone Age.

"Понравилась ли Стингу такая версия? Ответ очевиден - на следующий день Тарас Столяр аккомпанировал Стингу уже на его сольном концерте", - говорится в публикации.

Реакция юзеров

Пользователи сети восхищены исполнением песни на бандуре, отмечая невероятное сочетание звучания.

  • Невероятно красиво звучит эта песня в исполнении на бандуре
  • Невероятное сочетание, мурашки по коже
  • Плач украинской души в этой мелодии на бандуре. Стинг тоже это почувствовал
  • Наконец-то нашелся лучший вариант этой культовой песни! Как у вас получилось? И спасибо за это

Кто такой Тарас Столяр

Тарас Столяр более 20-ти лет был музыкантом Национального академического оркестра народных инструментов (НАОНИ) Украины. Окончил Черновицкое музыкальное училище и Национальную музыкальную академию Украины, получив звание заслуженного артиста.

Его игру на бандуре можно услышать в фильме "Дума о Тарасе Бульбе" (2009), а также в композициях украинской электронной группы ONUKA, с которой он сотрудничал некоторое время.

Стинг исполнил свой легендарный хит с украинским военным-бандуристом (видео)

Тарас Столяр (скриншот)

Музыка и любимая бандура сопровождали Тараса на протяжении всей жизни, но 24 февраля 2022 года он оставил сцену, чтобы стать на защиту Украины.

"Сейчас XXI век. Я, как и многие другие люди, не думал, что такое возможно. Кто бы мог подумать, что в наше время любые конфликты и желание насадить свою волю будут внедряться таким образом? Но, если мы снова попали в средневековье, то надо снова работать и воевать, как когда-то наши славные казачки", - говорил Столяр.

К слову, ранее блогер Влад Бумага впервые раскрыл свою позицию относительно Украины.

Также Тина Кароль впервые рассказала, как ее "заставили" участвовать в Евровидении.

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