Стинг исполнил свой легендарный хит с украинским военным-бандуристом (видео)

73-летний британский певец и музыкант Гордон Мэттью Томас Самнер, известный миру под псевдонимом Стинг, исполнил свою песню "Shape of My Heart" в сопровождении украинской бандуры. Музыкальное сопровождение на инструменте создавал военнослужащий ВСУ, заслуженный артист Украины Тарас Столяр.

Так, украинские военные из "Культурного десанта" имели возможность встретиться с мировой звездой в доме Шона Пена в Лос-Анджелесе.

Кроме Стинга, на встрече присутствовали и такие известные музыкальные коллективы, как The Killers и Queens of the Stone Age.

"Понравилась ли Стингу такая версия? Ответ очевиден - на следующий день Тарас Столяр аккомпанировал Стингу уже на его сольном концерте", - говорится в публикации.

Реакция юзеров

Пользователи сети восхищены исполнением песни на бандуре, отмечая невероятное сочетание звучания.

Невероятно красиво звучит эта песня в исполнении на бандуре

Невероятное сочетание, мурашки по коже

Плач украинской души в этой мелодии на бандуре. Стинг тоже это почувствовал

Наконец-то нашелся лучший вариант этой культовой песни! Как у вас получилось? И спасибо за это

Кто такой Тарас Столяр

Тарас Столяр более 20-ти лет был музыкантом Национального академического оркестра народных инструментов (НАОНИ) Украины. Окончил Черновицкое музыкальное училище и Национальную музыкальную академию Украины, получив звание заслуженного артиста.

Его игру на бандуре можно услышать в фильме "Дума о Тарасе Бульбе" (2009), а также в композициях украинской электронной группы ONUKA, с которой он сотрудничал некоторое время.

Тарас Столяр (скриншот)

Музыка и любимая бандура сопровождали Тараса на протяжении всей жизни, но 24 февраля 2022 года он оставил сцену, чтобы стать на защиту Украины.

"Сейчас XXI век. Я, как и многие другие люди, не думал, что такое возможно. Кто бы мог подумать, что в наше время любые конфликты и желание насадить свою волю будут внедряться таким образом? Но, если мы снова попали в средневековье, то надо снова работать и воевать, как когда-то наши славные казачки", - говорил Столяр.