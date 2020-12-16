Степанов розповів, коли може статися новий спалах коронавірусу

Максим Степанов (фото: РБК-Україна)

Максим Степанов розповів про ситуацію з коронавірусом в Україні і заявив, що, незважаючи на нинішню стабілізацію, зростання числа інфікованих може статися після новорічних свят.

Свої побоювання глава МОЗ висловив під час брифінгу у середу, 16 грудня.

Степанов каже, що попри високу статистику нових хворих, кількість тих, хто одужав і вже виписався з лікарні також зростає.

"Думаю, що ця статистика лякає деяких. Досить високі цифри. Більше 3 тисяч госпіталізованих за минулу добу, але на 200 людей більше виписаних з лікарні", - заявив чиновник.

Він також зазначив, що у відомстві працюють над збільшенням ліжок з підведенням кисню.

А щоб не відбулося спалаху після новорічних свят, Степанов нагадав українцям про дотримання правил карантину.

"Дотримуйтеся карантину, уникайте масового скупчення людей, це дуже важливо. Ми з великою тривогою дивимося на святкові дні, щоб у нас не сталося спалаху після них", - додав він.

Нагадаємо, що за останню добу (на 16 грудня) в Україні 10 622 нових випадку коронавірусу, більше 12 тисяч видужали. Останнім часом ситуація в країні покращилася.

Раніше у МОЗ розповіли про повторні випадки інфікування коронавірусом в Україні. У відомстві розповіли, хто ризикує заразитися COVID-19 вдруге.

Крім того український інфекціоніст розповіла, як точно визначити, що ви вже перехворіли на коронавірус.