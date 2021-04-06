Степанов розповів, які регіони далі накриє хвиля COVID-19: нас чекає важкий час

За словами Степанова, нині в Україні третя хвиля COVID-19. Протягом найближчих двох-трьох тижнів захворюваність на коронавірус може досягти 25 тисяч на добу, вважає міністр охорони здоров'я.

"За нашими прогнозами, близько двох тижнів ми можемо рости і за кількістю хворих, і за кількістю госпіталізованих. Це відбувається за рахунок певних галузей, регіонів. Колись в лідерах у нас були Івано-Франківська область, Чернівецька, зараз це все переміщається ближче до центру, на схід. Нам ще належить досить напружена ситуація з третьою хвилею COVID-19 ", - повідомив Степанов.

Нагадаємо, що в Україні за минулу добу заразилися коронавірусом 13 276 осіб. Найбільше нових випадків в Одеській, Львівській областях та в Києві.

Новий план вакцинації в Україні

За словами Степанова, зараз в Україні діє так звана Дорожня карта вакцинації, яка передбачає 5 етапів вакцинації населення від коронавірусу. Цей документ затверджений Міністерством охорони здоров'я, має більше медичний аспект і вже діє по всій території України.

Також на засіданні РНБО в п'ятницю було прийнято рішення про ще одному Національному плані вакцинації. Він потрібен для того, щоб підняти питання вакцинації в Україні на більш високий рівень.