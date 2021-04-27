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Степанов попередив українців про наступну хвилю COVID-19: коли вона буде

Новость на русском → Вівторок 27 квітня 2021 08:57
Степанов попередив українців про наступну хвилю COVID-19: коли вона буде Фото: Максим Степанов попередив про нову хвилю COVID-19 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Коронавірус в Україні нікуди не дінеться і нова хвиля очікується вже в червні 2021 року.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ефірі "Свобода слова" на ICTV.

За словами міністра, черговий спалах буде пов'язаний зі святкуванням Великодня та іншими подіями в цьому місяці.

"Повністю обмежити відвідування храмів у нашій країні неможливо. І в червні, через три-чотири тижні після травневих свят, коли збільшується мобільність населення, ми очікуємо збільшення кількості хворих", – зазначив Степанов.

Степанов висловив сподівання, що українці, особливо вразливі групи населення, будуть дотримуватися в ці дні карантинних обмежень і зростання захворюваності буде не таким критичним, як попередній.

До слова, до цього Степанов радив українцям не святити паски. Глава МОЗ нагадав про ризики зараження коронавірусом, які значно зростають в місцях великого скупчення людей. А цього слід уникати. Також важливо не забувати про соціальну дистанцію, носіння масок і використання антисептиків.

Зазначимо, що українські медики вважають, що пік хвилі коронавірусу наша країна вже пройшла.

Як ми повідомляли раніше, священик пояснив, як працюватимуть українські церкви на Великдень в умовах карантину.

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