Стало известно, когда в Украине будет потепление: синоптики назвали точную дату

В последнее время погода в Украине мало похожа на весеннюю. На улице прохладно и ветрено, местами идут обильные дожди, а где-то и снегом замело. Однако синоптики успокаивают, что потерпеть такую непогоду осталось совсем немного.

Когда в Украину придет потепление - читайте ниже в материале Styler.

Что произошло с погодой в последнее время

Второй месяц весны начался для украинцев холодом и осадками. Далеко не все ожидали увидеть снегопады в апреле, а они пришли. Такое не весеннее явление в большинстве своем наблюдают жители запада.

Украину засыпало снегом (фото: vsn.in.ua; ye.ua)

Скоро ли придет потепление

Однако по прогнозам синоптиков, совсем скоро непогода в Украине утихнет, а придет долгожданное тепло. В частности, народный синоптик Станислав Щедрин сообщил, что после Пасхи погода улучшится.

"Устойчивого и летнего потепления вплоть до 15-16 апреля ждать не стоит, а вот после Пасхи уже наконец-то можно смело говорить о его приходе", - написал он на своей странице в Facebook.

На метеорологической карте также видно, как холодный циклон уходит из Украины и двигается дальше на север и запад.

Фото: facebook.com/Stas1234567

Такое же мнение разделяет синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, после Пасхи количество осадков уменьшится, а солнечных дней - увеличится.

"После 15-16 апреля начнется более устойчивая тенденция роста температуры воздуха и уже в третьей декаде дневные показатели могут достигать +20…+25°C, а ночью будут колебаться в пределах +7…+12°C", - сообщил эксперт.

Что пишут погодные ресурсы

Сайт с погодой Gismeteo сообщает, что температурные столбики пойдут вверх уже 15-16 апреля. Тогда температура будет достигать 15-17 градусов тепла. Однако осадки все еще будут идти на территории Украины.

Скриншот: gismeteo.ua

По данным Meteoprog, после Пасхи погода в Украине действительно станет лучше. Причем, настолько, что температура будет держаться на уровне 20 градусов тепла, что закономерно для украинской весны.

Однако синоптики не исключают вероятность осадков.

Скриншот: meteoprog.com