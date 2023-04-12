Стало известно, как работают "серые" схемы экспорта металлолома

"Серый" экспорт металлолома в ЕС продолжает бить рекорды, несмотря на расследование, объявлены в ГТС и ГБР. Причем экспортеры даже не пытаются прилично прикрывать свои сделки: согласно документам, в ЕС иногда везут металлолом, который куплен прямо на линии разграничения или хранился на несуществующем складе.

Как говорится в статье, сделки с металлоломом легко заметить даже при беглом анализе таможенных и налоговых баз.

Например, согласно данным Таможенной службы, одна из компаний экспортировала в Польшу 1,09 тыс. тонн лома. Причем из них 758 тонн, согласно заключению эксперта Торгово-промышленной палаты, было якобы приобретено на линии фронта, у принадлежащего россиянину Краматорского ферросплавного завода, не работающего с февраля 2022 года.

"Да даже если не считать остановки предприятия, согласно данным базы налоговых накладных, реальные объемы поставок от завода составили 269,1 тонн. Получается, что почти две трети этого лома взялось практически ниоткуда", - добавляет издание.

Кроме того, согласно заключению того же эксперта Торгово-промышленной палаты, который есть в распоряжении издания, приобретенный лом перед экспортом хранился на складе в городе Каменское на ул. Украинской, 72.

"Но этого адреса физически не существует. Он придуман. На этой улице в частном секторе Каменского просто нет столько домов. Местные жители говорят, что никогда не видели какого-то состава металлолома не только на своей улице, но и на соседних", - пишет издания.

Вместе с тем: чтобы побороть серые схемы экспорта лома, необходимо провести полную кадровую перезагрузку таможни, инициированную главой комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данилом Гетманцевым: он сообщил, что концепция такой перезагрузки уже предварительно одобрена.

"Вне того, в апреле объемы бесконтрольного вывоза дефицитного лома из Украины в ЕС имеют все шансы побить очередной рекорд. Ведь "виртуальные" склады по несуществующим адресам никуда из документов фирм-заготовителей не исчезли, а у таможенников по-прежнему все очень" плохо" со зрением, чтобы заглянуть в свои базы и базу налоговых накладных для элементарного сравнения", - резюмирует издание.

Напомним, ранее было опубликовано расследование, согласно которому игроки на сером рынке металлолома наладили и запустили на полную мощность каналы сбыта в Евросоюз.