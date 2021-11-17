Стало зле у вагоні: у харьківському метро раптово помер 42-річний пасажир

У мережі опублікували фото з місця події. На кадрі видно, що біля лежачого на платформі недалеко від екскаватора громадянина зібралися співробітники поліції і медики екстреної допомоги.

Деталі та обставини з'ясовуються. Що стало причиною смерті - буде відомо за результатами розтину.

Тоді правоохоронець вивів пасажира на платформу, щоб надати необхідну медичну допомогу. Однак, на жаль, чоловік помер.

Зазначається, що у чоловіка в підземці різко погіршилося самопочуття прямо у вагоні.

Раніше в жовтні в метро Києва поліцейська витягла з того світу пасажира, у якого зупинилося серце - тоді правоохоронець екстрено провела реанімацію за допомогою дефібрилятора.

Нагадаємо також, перед цим у столиці на станції метро чоловікові стало зле, і він звалився на підлогу - пасажира намагалися відкачати, але марно, і він помер.