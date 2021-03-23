Стало відомо, чи загрожує українським туристам закриття кордонів через новий локдаун

"Як повідомляють мої джерела в Олександрівській та інших лікарнях Києва, вже майже немає ліжок, пацієнтів з інших відділень масово виписують, аби звільнити місця для ковідних хворих, а вакцинація мало того, що просувається дуже повільно, так і з подачі зацікавлених політиків серед населення культивується недовіра до існуючої вакцини", - говорить експерт.

У контексті цих подій постає логічне питання: чи не зачинять інші країни свої кордони для українців?

"Незабаром травневі свята і наші громадяни ще більше намагатимуться сховатися від депресивних буднів пандемії у теплих Арабських Еміратах, Єгипті та Туреччині. Окрім цього, світом шириться тенденція запровадження так званих "ковідних паспортів", які стануть зеленим світлом для подорожуючих в усьому світі", - каже він.

А от Україна лише розробляє концепцію паспорту вакцинації та його форми, тож отримати такий документ вже наступного тижня, навіть якщо ви змогли вакцинуватися, на сьогодні неможливо.

"Мої друзі-дипломати повідомляють, що на сьогодні у країн, які відкриті для туристів з України, немає намірів посилювати обмеження, оскільки це може негативно вплинути на туристичну галузь, яка і так сильно страждає через пандемію. Таким чином, незважаючи на нову хвилю пандемії в Україні та світі, класичні та звичні курорти Єгипту і Туреччини найближчим часом, скоріш за все, не змінять своїх вимог, і за наявності негативного результату ПЛР-тесту українці зможуть полетіти на відпочинок", - резюмував Явтушенко.