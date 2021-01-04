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Стало відомо, чому зменшилася кількість хворих COVID-19 в Україні

Київ, Понеділок 04 січня 2021 13:23
Стало відомо, чому зменшилася кількість хворих COVID-19 в Україні
Степанов пояснив, чому кількість хворих коронавірусом в Україні скоротилося (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В останні дні в Україні різко впала статистика захворюваності коронавірусом. Наприклад, за 3 січня зареєстровано всього 4158 нових випадків захворювання. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, чому так сталося.

За його словами, справа в тому, що за останній тиждень було зроблено на 17 тисяч менше тестувань на COVID-19. Про це міністр повідомив на щоденному брифінгу.

"За минулий тиждень було виявлено 47 877 випадків захворювання COVID-19, позаминулого тижня цей показник становив 59 381. Також минулого тижня було зроблено 174 447 тестувань методом ПЛР, що на 27 тис. менше, ніж позаминулого тижня. Госпіталізовано 12 318 осіб (на позаминулому тижні кількість госпіталізованих становила 15 907). Зараз у лікарнях перебуває 22 802 пацієнтів", - повідомив Степанов.

Також міністр зазначив, що зниження показників захворюваності пов'язано з періодом новорічних свят, коли люди зазвичай уникають звернень за медичною допомогою.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили понад 4 тисяч нових випадків зараження СOVID-19. Найбільше в Запорізькій області та Києві.

Крім того, згідно з прогнозами НАН у період новорічних свят захворюваність COVID-19 в Україні знизиться до 6 тисяч нових випадків на добу.

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