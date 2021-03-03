Стало відомо, де від коронавірусу одужало найбільше українців

В Україні зростає кількість хворих на коронавірус, тим не менш, кількість пацієнтів, що видужали, теж є значною.

Так, станом на 3 березня в Україні 7235 нових підтверджених випадків COVID-19. Госпіталізовано 3486 особи, одужало - 5118. На жаль, за останню добу від ускладнень коронавірусної інфекції померло 185 українців.

Наразі, кількість активних хворих - 156 272 особи.

Активним є і перший етап вакцинації, в якому щеплення роблять медичним працівникам, що працюють з ковідними хворими. На 3 березня дозу вакцини вже отримало 6888 осіб.

У ЦГЗ також розповіли, що за останню добу тестування проведено 85 043 українцям. З них методом ПЛР - 34945, методом ІФА - 17688, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 32 410.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (655), Івано-Франківській (640), Вінницькій (577), Чернівецькій (495) та Закарпатській (479) областях.

Найбільше пацієнтів видужало за останню добу в:

Києві - 789,

Івано-Франківській області - 493,

Київській - 391,

Дніпропетровській - 324,

Вінницькій - 309.

За весь час пандемії в країні захворіло 1364705 осіб, одужало - 1182036, а померло - 26397 пацієнтів.