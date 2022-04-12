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Стало відомо ім'я військового РФ, який ґвалтував в Україні немовля і відправляв відео друзям

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Вівторок 12 квітня 2022 14:22
Стало відомо ім'я військового РФ, який ґвалтував в Україні немовля і відправляв відео друзям Стало відомо ім'я солдата, який ґвалтував дитину в Україні (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні російські військові творили страшні злодіяння - вони ґвалтували не лише жінок, а й дітей. Про такі кричущі випадки відомо вже і президенту Володимиру Зеленському.

Глава держави виступив перед литовським парламентом і розповів про ці факти.

Зафіксовано сотні випадків зґвалтувань

"Зафіксовано сотні випадків зґвалтувань, у тому числі неповнолітніх дівчат, зовсім маленьких дітей... І навіть немовляти! Про це просто страшно зараз говорити. Але це - правда, але це було", - сказав Зеленський.

Стало відомо ім'я військового РФ

Президент розповів, що зараз встановлено ім'я солдата, який в Україні знущався з немовля і ґвалтував його. Потім нелюд відправляв відео бойовим товаришам.

"Це російський воїн Бичков з Пскова. Десантник або спецназ, який відправляв товаришам це відео. Відео того, що він робить з немовлям. Як він знущається з немовля! Ось такий російський військовий. "Захисник" дітей. Ось така "спецоперація", яку спланували в Москві. Ось така історія боротьби за "русский мир". Ось з таким тепер буде асоціюватися російська армія, російські десантники. З Пскова", - розповів гарант.

Стало відомо ім'я військового РФ, який ґвалтував в Україні немовля і відправляв відео друзям

Олексій Бичков гвалтував дитину (фото: Twitter/Nexta)

За словами Зеленського, в Росії будуть виправдовувати цього нелюдя і повідомляти, що це все неправда.

"Мабуть, скажуть, як завжди, що цього не було, а якщо було – це був захист "російськомовних". І цей злочин – як і кожен такий злочин - залишиться на відповідальності, в тому числі та пропагандистів. Зокрема, тих, хто виховує таких десантників. З Пскова", - сказав президент.

Як ми раніше писали, під Черніговом окупанти влаштовували "сафарі" на людей і тварин.

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Війна Росії проти України
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