У США вбили відомого репера прямо на музичному фестивалі

Американського репера drakeo the Ruler вбили ударом ножем у шию на музичному фестивалі "Once Upon a Time" в Лос-Анджелесі, організатором якого став Snoop Dogg.

Drakeo був одним з десятків заявлених виконавців на грандіозному суботньому заході, за лаштунками якого сталася бійка. Під час бійки 28-річний репер отримав ножове поранення.

Артиста доставили в лікарню, де він помер. Поліцейські проводять розслідування і спробують опитати всіх артистів і очевидців, які були поруч, коли почалася бійка.

Drakeo the Ruler (фото: instagram.com/drakeotheruler)

Після ножового поранення Drakeo організатори концерту закрили фестиваль, тому такі хедлайнери, як Snoop Dogg, 50 Cent і Ice Cube, навіть не вийшли на сцену.

Зазначимо, дебютний альбом Drakeo "The Truth Hurts" вийшов в 2021 році. До цього він випустив 10 мікстейпів.

Репер перебував за гратами через звинувачення у вбивстві, але пізніше його відпустили на свободу.

Drakeo the Ruler-Go Crazy (відео: YouTube)