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Ці способи допоможуть швидко позбутися синців під очима без косметичних засобів

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Четвер 18 серпня 2022 07:24
Ці способи допоможуть швидко позбутися синців під очима без косметичних засобів Як позбутися синців під очима (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Згаслий погляд, опухлість і синці навколо очей - поширена проблема, з якою стикається практично кожна людина. Однак, такої проблеми можна позбутися дієвими способами, без використання косметики.

Що потрібно зробити, щоб синці під очима зникли - читайте нижче.

Деякі люди зазвичай використовують патчі для того, щоб зняти набряклість та прибрати неприємний відтінок кольору. Інші намагаються сховати сліди втоми за допомогою маскуючих засобів.

Однак, можна спробувати дуже прості та перевірені методи, які допоможуть упоратися з цією проблемою.

Маска

Маска з огірків помітно зволожить шкіру, видалить набряки та допоможе впоратися зі зморшками.

Потрібно покласти часточки овочів на проблемну область на 10-15 хвилин.

Столові прибори

Такий спосіб підходить у тому випадку, якщо немає жодного засобу для покращення зовнішнього вигляду. Потрібно взяти звичайні маленькі ложки з металу, охолодити їх у морозилці протягом десяти хвилин.

Після цього потрібно прикласти їх в область навколо очей. Процедуру можна повторювати до того часу, поки шкіра стане світлішою.

Чай

Чайний пакетик потрібно спочатку змочити в окропі, а потім відправити у морозилку на 10 хвилин.

Їх потрібно прикласти на набряки. Чай досить швидко допоможе усунути проблему.

Кубики льоду

Кубики льоду не слід довго тримати біля очей. Достатньо лише 5 хвилин. Якщо у вас чутлива шкіра, загорніть кубики льоду в тканину.

Зазначимо, що поширена причина появи синців під очима - зневоднення організму. Таким чином він починає запасатися вологою. Мішки під очима - перша фаза зневоднення, синці - наступна. Можна випити склянку води. Іноді цього достатньо.

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