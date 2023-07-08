Появилось видео с подземной реки Лыбедь в Киеве, затопившей Ocean Plaza. Теперь понятно, почему
В Киеве вчера, 7 июля, сильные грозовые ливни подтопили центральные районы. В некоторых районах автомобили плавали по улицам, а в одном из торговых центров города "появился" фонтан.
Видео с подземной части реки Лыбедь появилось в местном Telegram-канале.
Переполненная река во время сильного ливня вышла из берегов. Коммунальные службы города ликвидировали последствия непогоды.
На видео показали подземную часть реки Лыбедь, которая затопила самый большой торгово-развлекательный центр "Ocean Plaza".
В частности можно увидеть, что половина тоннеля забита мусором, поэтому для воды нет другого пути, чем возвращаться на поверхность и пробиваться через люки.
Добавим, что больше всего пострадали Голосеевский и Печерский районы. В частности, вода досталась подземному переходу вблизи станции метро "Зверинецкая". Там она стекала по ступенькам, словно фонтан.
Из-за последствий непогоды автомобили буквально плавали по улицам.
Ранее спасатели сообщали, что делать во время наводнений и паводков.
Также мы показывали, как спасатели освободили людей из подтопленных подвалов в Киеве.