Появилось видео с подземной реки Лыбедь в Киеве, затопившей Ocean Plaza. Теперь понятно, почему

В Киеве вчера, 7 июля, сильные грозовые ливни подтопили центральные районы. В некоторых районах автомобили плавали по улицам, а в одном из торговых центров города "появился" фонтан.

Переполненная река во время сильного ливня вышла из берегов. Коммунальные службы города ликвидировали последствия непогоды.

На видео показали подземную часть реки Лыбедь, которая затопила самый большой торгово-развлекательный центр "Ocean Plaza".

В частности можно увидеть, что половина тоннеля забита мусором, поэтому для воды нет другого пути, чем возвращаться на поверхность и пробиваться через люки.

Добавим, что больше всего пострадали Голосеевский и Печерский районы. В частности, вода досталась подземному переходу вблизи станции метро "Зверинецкая". Там она стекала по ступенькам, словно фонтан.

Из-за последствий непогоды автомобили буквально плавали по улицам.