Рятувальники ігнорували виклик: у Харкові через прорив труби загинули тварини в зоомагазині

У Харкові тварини із зоомагазину загинули мученицькою смертю через прорив теплопроводу. Через аварію магазин в напівпідвальному приміщенні повністю залило окропом, а рятувальники та комунальні служби на виклик не відреагували.

Як розповіла працівниця зоомагазину, трагедія сталася на вулиці Амосова, 17. Там прорвало трубопровід і весь окріп полився в приміщення магазину, де знаходилися тварини – хом'ячки, шиншили, морські свинки.

Працівники магазину розповіли, що вони бігали по магазину в гумових чоботях і намагалися врятувати тварин. Вони дзвонили рятувальникам і комунальним службам, просили про допомогу, але на виклик так ніхто не приїхав. Частина тварин загинула, знищено меблі, та весь товар магазину та ветеринарної аптеки. Власники додзвонилися тільки в приватну фірму, яка приїхала і допомогла відкачати воду. Відео інциденту можна подивитися тут.

"Мені подзвонили та сказали, що між будинками прорвало трубу. Ми прийшли, відкрили верхні двері — це ж підвал. Всі сходинки у воді. Коли спробували відкрити двері, то з приміщення ринула вода. Дуже шкода тварин. Нам ніхто не допомагав, знайомі принесли гумові чоботи, дівчина роздяглася і залізла в окріп. З тварин хтось помер, когось врятували", - розповіла власниця магазину Олександра Севрюкова в коментарі для "Суспільне".

Вона додала, що на цей момент невідомо, скільки тварин загинуло і чи виживуть ті, яких вдалося врятувати.

"У нас був кіт, він лежав не біля води, але через температуру йому стало дуже погано. Шиншила навряд чи виживе, тому що була в воді, в окропі. Морські свинки, їх 4-5, вони мокрі, ми не знаємо, чи виживуть вони. Хом'яки зварилися, потонули. Я поки не можу підрахувати та детальніше розповісти, але те, що там все пропало — це факт", - повідомила Севрюкова.

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