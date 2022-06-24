Рятувальники Дніпропетровської області отримали бронежилети та каски від "Метінвесту"

Працівники ДСНС Дніпропетровської області отримали бронежилети та каски. Закупили броню за кордоном, а от самі жилети - пошили вже в Україні.

15 "броників" та стільки ж касок передав рятувальникам генеральний директор компанії "Метінвест" Юрій Риженков: ці захисні комплекти розподілять по кількох рятувальних частинах.

Загалом же компанії групи "Метінвест" передали захисникам України близько 100 тисяч засобів індивідуального захисту.

"Рятувальники - перші, хто приїжджає на місце ураження, вони дістають людей з-під завалів. І дуже часто відбуваються повторні обстріли тих міст, куди виїхали рятувальники. Тому надзвичайно важливо, щоб у них було достойне захисне спорядження", - розповів Риженков.

Спорядження шукали спеціальне - таке, щоб було якомога легшим, бо вогнеборці й без того носять на собі амуніцію чималої ваги, пояснюють волонтери.

"На рятівниках, крім бронежилетів, дуже багато іншого необхідного спорядження. Для того, щоб швидко переміщуватися, щоб встигнути допомогти людям і зберегти власне життя, вони мають бути дуже мобільними. Тому ми передаємо їм саме такі, дуже легкі бронежилети", - пояснює громадський діяч, волонтер, заслужений майстер спорту України, призер Олімпійських ігор Денис Силантьєв.

Рятувальники дуже вдячні за допомогу - адже їхня робота передбачає постійний ризик.

"Я особисто брав участь в ліквідації надзвичайної ситуації по прильоту ракети. І, враховуючи обстановку, яка була на даній події, маючи бронезахист - почуваєш себе значно спокійніше", - зізнається заступник начальника пожежно-рятувального загону ДСНС України в Дніпропетровській обл. Олександр Лимар.

Нагадаємо, раніше компанія "Метінвест" передала ГУР партію дронів на понад 500 тисяч доларів, а також 1000 комплектів амуніції спецпризначення.

Наприкінці травня Група направила військовій частині Нацгвардії України 1000 одиниць засобів захисту, а раніше - надала Сухопутним військам ЗСУ понад 60 дронів і 50 комплектів приладів нічного бачення та спецкасок загальною вартістю 10 млн грн.

Всього ж від початку війни "Метінвест" направив на допомогу Україні та українцям вже понад 1,5 млрд грн.