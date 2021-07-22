Солістка KAZKA розповіла, хто міг їй купити будинок: "здійснилася моя мрія"

Олександра Зарицька, солістка гурту KAZKA, розповіла, хто допоміг їй купити заміський будинок під Києвом минулого року, в який вона вже переїхала. За словами артистки, це було її заповітною мрією.

Співачка довго збирала гроші на покупку нерухомості в закритому котеджному селищі, але їй також фінансово допомогли родичі.

"Здійснилася моя мрія - я переїхала в новий будинок. Довго збирала на нього, крім того, мені допомогла моя сім'я. Я довго шукала такий будинок, який би відповідав моїм запитам. Хотіла, щоб у ньому було багато місця, великий двір. Він розташований в мальовничому місці - фактично в лісі ", - заявила Олександра.

Вона також зізналася, що любить збирати навколо себе близьких їй людей. В її новий будинок з Харкова переїхали сестра і мама. Весь рік вони займалися ремонтом, а зараз докуповують меблі в скандинавському стилі. Також співачка планує побудувати басейн.

Олександра Зарицька з мамою (фото: instagram.com/kazka.band)

Раніше в інтерв'ю Каті Осадчій, вона говорила про те, що її будинок знаходиться за 30 кілометрів від Києва, і на дорогу вона витрачає годину. Вона вибирала спеціально таке місце, де є велика територія і не так багато поблизу будинків.

Про те, що Олександра потрібен будинок, вона зрозуміла під час карантину. Зазначимо, що вона дуже любить собак, і з нею живе три пси.

Олександра Зарицька з собаками (фото: instagram.com/kazka.band)

"Насправді, я з підозрою ставлюся до людей, у яких немає жодної собаки чи кота, оскільки вважаю, що тварини, велика частина нашого життя, і вони вчать людей бути добрішими, менш егоїстичними, вчать нас піклуватися не тільки про себе ", - сказала Зарицька.