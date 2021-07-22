Солистка KAZKA рассказала, кто мог ей купить дом: "осуществилась моя мечта"

Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, рассказала, кто помог ей купить загородный дом под Киевом в прошлом году, в который она уже переехала. По словам артистки, это было ее заветной мечтой.

Певица долго собирала деньги на покупку недвижимости в закрытом коттеджном поселке, но ей также финансово помогли родственники.

"Осуществилась моя мечта - я переехала в новый дом. Долго собирала на него, кроме того, мне помогла моя семья. Я долго искала такой дом, который бы отвечал моим запросам. Хотела, чтобы в нем было много места, большой двор. Он расположен в живописном месте - фактически в лесу", - заявила Александра.

Она также призналась, что любит собирать вокруг себя близких ей людей. В ее новый дом из Харькова переехали сестра и мама. Весь год они занимались ремонтом, а сейчас докупают мебель в скандинавском стиле. Также певица планирует построить бассейн.

Александра Зарицкая с мамой (фото: instagram.com/kazka.band)

Ранее в интервью Кате Осадчей, она говорила о том, что ее дом находится в 30 километрах от Киева, и на дорогу она тратит час. Она выбирала специально такое место, где есть большая территория и не так много поблизости домов.

О том, что Александре нужен дом, она поняла во время карантина. Отметим, что она очень любит собак, и с ней живет три пса.

Александра Зарицкая с собаками (фото: instagram.com/kazka.band)

"На самом деле, я с подозрением отношусь к людям, у которых нет ни одной собаки или кота, так как считаю, что животные, большая часть нашей жизни, и они учат людей быть добрее, менее эгоистичными, учат нас заботиться не только о себе", - сказала Зарицкая.