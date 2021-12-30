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Снодійне замість вакцини: під Сумами шахрай під виглядом фельдшера грабував пенсіонерів

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Суми, Четвер 30 грудня 2021 17:51
Снодійне замість вакцини: під Сумами шахрай під виглядом фельдшера грабував пенсіонерів Колаж РБК-Україна: під Сумами шахрай вводив пенсіонерам снодійне замість вакцини
Автор: Роман Мирончук

У Сумській області чоловік придумав спосіб, як грабувати пенсіонерів. Він під виглядом фельдшера вводив їм снодійне замість вакцини і чекав поки вони заснуть. Після чого спокійно шукав гроші та інші цінності.

Про це повідомляє прокуратура Сумської області.

У травні 2021 року "фельдшер" в селі Озаричі прийшов до пенсіонерів в будинок і запропонував вакцинуватися від COVID-19, оскільки вони знаходяться в зоні ризику. Господарі будинку погодилися.

Шахрай почекав, поки всі заснуть і почав ритися в речах. Коли 79-річна жінка прийшла до тями, злодій почав її бити і вимагати, щоб вона сказала, де ховає гроші.

Снодійне замість вакцини: під Сумами шахрай під виглядом фельдшера грабував пенсіонерів

Злодій (фото: sumy.gp.gov.ua)

Свого він так і не домігся, тому перед відходом забрав мобільний телефон пенсіонерів і платіжну карту. Крім того, коли він покидав будинок, то підпалив веранду. Так він хотів приховати свої злочинні дії.

На щастя, пенсіонерам вдалося загасити загоряння. Вони також викликали поліцію. Слідство встановило, що чоловік готувався до злочину заздалегідь. У нього знайшли записи з даними потерпілих, пляшечки зі снодійним і шприци.

54-річного зловмисника визнали винним у розбійному нападі на літніх людей, підпалі їхнього будинку та крадіжці документів. Злочинця засудили до 7 з половиною років позбавлення волі. Також у нього конфіскували все майно.

Нагадаємо, у Рівному серійний грабіжник обчистив 9 садочків. Він виносив навіть продукти, змішувачі і градусник. Злочинцем виявився раніше судимий 41-річний чоловік. Тепер йому загрожує позбавлення волі від 3 до 6 років.

Ми також писали про те, що відома українська реперша Alyona Alyona стала жертвою грабіжників у Києві. У неї з рюкзака витягли гаманець і потім викинули його на Дорогожичах.

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Сумская область грабитель
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