Снодійне замість вакцини: під Сумами шахрай під виглядом фельдшера грабував пенсіонерів

У Сумській області чоловік придумав спосіб, як грабувати пенсіонерів. Він під виглядом фельдшера вводив їм снодійне замість вакцини і чекав поки вони заснуть. Після чого спокійно шукав гроші та інші цінності.

У травні 2021 року "фельдшер" в селі Озаричі прийшов до пенсіонерів в будинок і запропонував вакцинуватися від COVID-19, оскільки вони знаходяться в зоні ризику. Господарі будинку погодилися.

Шахрай почекав, поки всі заснуть і почав ритися в речах. Коли 79-річна жінка прийшла до тями, злодій почав її бити і вимагати, щоб вона сказала, де ховає гроші.

Злодій (фото: sumy.gp.gov.ua)

Свого він так і не домігся, тому перед відходом забрав мобільний телефон пенсіонерів і платіжну карту. Крім того, коли він покидав будинок, то підпалив веранду. Так він хотів приховати свої злочинні дії.

На щастя, пенсіонерам вдалося загасити загоряння. Вони також викликали поліцію. Слідство встановило, що чоловік готувався до злочину заздалегідь. У нього знайшли записи з даними потерпілих, пляшечки зі снодійним і шприци.

54-річного зловмисника визнали винним у розбійному нападі на літніх людей, підпалі їхнього будинку та крадіжці документів. Злочинця засудили до 7 з половиною років позбавлення волі. Також у нього конфіскували все майно.