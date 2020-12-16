Нема сенсу: відомий туроператор обурив українців "дикими" цінами

Туристичний оператор Join UP!, який нещодавно звинуватили в "кидалові" і "обмані", знову потрапив в не дуже приємну історію. Цього разу - через ціни на відпочинок.

Так, в соцмережах туроператора з'явилося оголошення, що вже під кінець грудня і на початку січня українці зможуть знову полетіти відпочивати на Шрі-Ланку. При цьому, як йдеться у повідомленні, "покайфувати" одному 10 ночей в п'ятизірковому готелі буде коштувати від 32 046 грн. Саме ця цифра і обурила підписників.

"Що за дикі ціни?", "Ціни жестяк", "Немає сенсу", - пишуть в коментарях українці.

"Дивні ціни, якщо врахувати, що Шрі-Ланка раніше була недорогим напрямком, навіть самим дешевим з "екзотики". Плюс за правилами Шрі-Ланки, що вказані на сайті туризму, треба здати три рази тест: по прильоті, через три дні, і через сім днів. Пипець який класний відпочинок вийде", - написала харків'янка Аліна.

Скріншот коментарів

Представники туроператора, щоправда, зазначили, що "вартість актуальна на момент публікації, а також вона динамічна і залежить від багатьох факторів - попиту, дат, сезонності, готелю, обраного вами типу харчування і т. п.". Тому ціна може як зменшитися, так і підвищитися.

Нагадаємо, що нещодавно туристка з Білорусі зіткнулася з неприємним випадком, замовляючи тур у Join UP!

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