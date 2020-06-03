Суміш зайнятості і депресії: українець розповів про життя в окупованому Донецьку

Окупований Донецьк (фолто: dontimes.news)

Українець розповів про всі складнощі життя в окупованому Донецьку

Життя в Донецьку після окупації стало дуже складним. В місті діє комендантська година, багато випадків криміналу, люди одержують маленькі зарплати, не працює банківська система, купа недобудов і багато чого іншого.

Порушення комендантської години у 2014 році, і на початку 2015 року могло каратися примусовими роботами. Потім затримували до 5 ранку у відділенні, а при повторному порушенні вже був штраф. Про це розповів один із жителів окупованого Донецька у своєму коментарі під відео російського дизайнера Артемія Лебедєва в YouTube, в якому він описував свою поїздку в "ДНР" і "ЛНР".

Чоловік також розповів про те, що в місті дуже багато історій, пов'язаних з вимаганням, "віджимом" підприємств і т. п.

"Якщо тут не тиждень побувати, то настрій в місті можна виразити так - суміш зайнятості і депресії", - зазначив мешканець окупованого Донецька.

Зайнятість пов'язана з тим, що людям дуже інтенсивно доводиться працювати, щоб виживати в ситуації, що склалася. А депресивність у людей з'являється через маленькі зарплати. У більшості людей зарплати становлять від 6 до 14 тисяч рублів (2 330 – 5 440 гривень). Люди намагаються заробити за межами кордонів "ДНР" і "ЛНР".

"І місто змінено до невпізнання - просто майже мертве, без сліз важко дивитися", - заявив місцевий житель.

За його словами, зараз всюди недобудови, які потрібно буде зносити. Щоб купити речі, необхідно перетинати місцеві кордони, і витрачати кілька годин.

"Від населення міста напевно лише половина залишилася. Ні в кого жодних ілюзій, що ми комусь потрібні і яких надій на найменші покращення життя немає", - додав він.

З плюсів чоловік зазначив прийнятну роботу комунальних служб, дешеві знімні квартири, недорогі послуги (перукарні, кафе, заняття з тренерами) і комунальні платежі. Також в місті багато місць для паркування, оскільки з міста виїхало дуже багато людей.

Скріншот з YouTube

Нагадаємо, в ОБСЄ повідомили про посилення вибухів у Донецькій області.

Раніше повідомлялося про те, як жителі окупованих територій можуть вступити до виша.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Роман Мирончук