Смертельний удар: у центрі Одеси охоронець вбив відвідувача клубу

Охоронець одеського клубу вбив відвідувача ударом в голову (фото: колаж РБК-Україна)

В Україні вбили ще одну людину ударом в голову

Охоронець одеського нічного клубу вдарив 36-річного чоловіка в голову, після чого потерпілий втратив свідомість і помер в лікарні. Про це йдеться в повідомленні поліції Одеської області.

Інцидент стався вночі біля розважального закладу "Гранат", куди хотів потрапити загиблий разом зі своїм другом. Охоронець клубу не пускав чоловіків, так як ті, за його словами, перебували в стані алкогольного сп'яніння.

Між чоловіками виник словесний конфлікт і потерпілий хотів заступитися за друга, але охоронець наніс йому сильний удар по голові, після чого чоловік впав на асфальт. До тями він так і не прийшов. За ним приїхала карета швидкої допомоги відвезла в лікарню.

Охоронець одеського клубу вбив відвідувача ударом в голову (ілюстративне фото: aif.md)

Потерпілого поклали в реанімаційне відділення, але краще йому не стало, і він помер.

Поліція затримала 24-річного охоронця закладу і помістила його в ізолятор тимчасового утримання.

Подія кваліфікована за ч. 2 ст. 121 КК України "Умисне тяжке тілесне ушкодження". В даний час слідчі встановлюють всі деталі події.

Нагадаємо, що в Києві в супермаркеті "Сільпо" чоловік вбив хлопця з одного удару після словесної перепалки.

Раніше повідомлялося про те, що під Києвом в селі Козаровичі 22-річного поліцейського побили до смерті.