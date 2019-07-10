ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Смертельный удар: в центре Одессы охранник убил посетителя клуба

STYLERЖизнь    10.07.2019 - 09:02
Смертельный удар: в центре Одессы охранник убил посетителя клуба
Охранник одесского клуба убил посетителя ударом в голову (фото: коллаж РБК-Украина)

В Украине убили еще одного человека ударом в голову

Охранник одесского ночного клуба ударил 36-летнего мужчину в голову, после чего потерпевший потерял сознание и умер в больнице. Об этом говорится в сообщении полиции Одесской области.

Инцидент произошел ночью возле развлекательного заведения "Гранат", куда хотел попасть погибший вместе со своим другом. Охранник клуба не пускал мужчин, так как те, по его словам, находились в состоянии алкогольного опьянения.

Между мужчинами возник словесный конфликт и пострадавший хотел заступиться за друга, но охранник нанес ему сильный удар по голове, после чего мужчина упал на асфальт. В сознание он так и не пришел. За ним приехала карета скорой помощи и отвезла в больницу.

Смертельный удар: в центре Одессы охранник убил посетителя клуба

Охранник одесского клуба убил посетителя ударом в голову (иллюстративное фото: aif.md)

Потерпевшего положили в реанимационное отделение, но ему лучше не стало, и он скончался.

Полиция задержала 24-летнего охранника заведения и поместила его в изолятор временного содержания.

Событие квалифицировано по ч. 2 ст. 121 УК Украины "Умышленное тяжкое телесное повреждение". В данное время следователи устанавливают все детали происшествия.

Напомним, что в Киеве в супермаркете "Сильпо" мужчина убил парня с одного удара после словесной перепалки.

Ранее сообщалось о том, что под Киевом в селе Козаровичи 22-летнего полицейского избили до смерти.

Под Сумами повесился 12-летний мальчик: полиция проверила "игры смерти" В Скадовске обнаружили тела матери и двух детей: стали известны новые детали трагедии
Новости Украины Одессапреступления
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь