Смертельный удар: в центре Одессы охранник убил посетителя клуба

Охранник одесского клуба убил посетителя ударом в голову (фото: коллаж РБК-Украина)

В Украине убили еще одного человека ударом в голову

Охранник одесского ночного клуба ударил 36-летнего мужчину в голову, после чего потерпевший потерял сознание и умер в больнице. Об этом говорится в сообщении полиции Одесской области.

Инцидент произошел ночью возле развлекательного заведения "Гранат", куда хотел попасть погибший вместе со своим другом. Охранник клуба не пускал мужчин, так как те, по его словам, находились в состоянии алкогольного опьянения.

Между мужчинами возник словесный конфликт и пострадавший хотел заступиться за друга, но охранник нанес ему сильный удар по голове, после чего мужчина упал на асфальт. В сознание он так и не пришел. За ним приехала карета скорой помощи и отвезла в больницу.

Охранник одесского клуба убил посетителя ударом в голову (иллюстративное фото: aif.md)

Потерпевшего положили в реанимационное отделение, но ему лучше не стало, и он скончался.

Полиция задержала 24-летнего охранника заведения и поместила его в изолятор временного содержания.

Событие квалифицировано по ч. 2 ст. 121 УК Украины "Умышленное тяжкое телесное повреждение". В данное время следователи устанавливают все детали происшествия.

Напомним, что в Киеве в супермаркете "Сильпо" мужчина убил парня с одного удара после словесной перепалки.

Ранее сообщалось о том, что под Киевом в селе Козаровичи 22-летнего полицейского избили до смерти.