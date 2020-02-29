Смертельний день народження російського болгера: моторошне відео НП в басейні

Нещасний випадок в басейні (колаж: РБК-Україна)

У басейні загинули три людини, включаючи чоловіка іменинниці

На вечірці на честь дня народження російської блогерки Катерини Діденко загинули три людини через сухий лід. Гості на заході попереджали про небезпеку цієї речовини. Через деякий час після інциденту в мережі з'явилося відео, на якому видно, як сухий лід висипається в басейн і що відбувається після цього.

Святкування дня народження блогера Діденко проходило в банному комплексі. В ніч на 29 лютого їй хотіли зробити сюрприз і висипали в басейн 25 кг сухого льоду. В результаті гості отруїлися вуглекислим газом. Раніше стало відомо, що чоловік аптечного блогера Катерини Діденко Валентин, загиблий на заході, вмів створювати сухий лід самостійно.

Коли в басейн кинули речовину, хтось закричав про те, що людина, занурена у воду, померла.

"Він помер! Все, немає більше!" — кричали на дні народження Катерини Діденко, коли в басейн кинули сухий лід.

В басейні через сухий лід померли троє на вечірці Катерини Діденко

У лікарні помер чоловік блогера Катерини Діденко, який приніс на вечірку біля басейну сухий лід і кинув його у воду. Таким чином кількість загиблих зросла до 3 осіб. Про це повідомила сама блогер в соцмережах.

"Валі більше немає з нами. А ще Наташі і Юри... Я підписала записку про нерозголошення інформації, більше нічого не можу розповісти", - розповіла вона.

За фактом події порушено кримінальну справу. Лікар вищої категорії Надія Чернишова пояснила, що як тільки сухий лід потрапив у воду, почалася реакція, у результаті якої утворилася велика кількість вуглекислого газу.

За даними джерел ТАСС, у лікарні досі залишаються четверо постраждалих. Зараз триває розслідування цієї справи, в рамках якого було допитано всіх працівників банного комплексу, де сталася трагедія.

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