Смерть учасниці марафону під Одесою: стали відомі нові подробиці трагедії

Катерина Катющева загинула в Одесі після марафону (Фото: facebook.com/katya katuha)

Подруга Катерини Катющевої розповіла нові подробиці трагедії

Під Одесою загинула учасниця марафону Катерина Катющева. Дівчина зникла під час змагань, і її пошуки тривали понад 8 годин. Спортсменку виявили в пустелі, у неї стався інсульт, і вона померла через кілька годин у лікарні.

За словами близької подруги Катющевої, Валентини Ковальської, дівчина була досвідченою і сильною спортсменкою. Півроку тому вона перенесла травму стопи, але перерва в тренуваннях був не дуже великий, а тому не критичний для спортсменів такого рівня.

"Катя дуже сильний спортсмен. Як вона бігала в останні два місяці – не можу сказати (за час карантину ми на спортивну тему не спілкувалися), але приблизно пів року тому у неї була травма стопи, вона проходила курс лікування", - розповіла Ковальська в коментарі для ТСН.

Вона додала, що для Катющевої дистанція в 67 км на марафоні Odessa Ultra-Trial Kuyalnik була невеликою, оскільки раніше вона пробігала 200 км за 24 години по шосе. В цей раз навантаження було трохи складніше – пісок і глина.

"Знаючи Катю, це не така й велика дистанція для неї, навіть якщо не так багато бігала останнім часом. Сама не бігаю трейли, тільки шосе, Катя теж бігала в основному шосе. Можливо, сонце і потім холод, поки її знайшли, так вплинуло. Важко відповісти, але чому тоді інсульт на наступний день трапився?" – дивується Валентина.

У таких змагання, за словами Ковальської, всі спортсмени беруть на себе відповідальність у випадках НС. Вони підписують контракт, де ставлять підпис про це і дають координати близьких, яким можна зателефонувати в разі нестандартної ситуації.

Ковальська розповіла, що Катерина була дуже життєрадісною людиною і в неї був близький чоловік, який також шокований від того, що сталося.

Катя була дуже відкритою, добрячкой. Така енерджі-людинка. За яку завжди раділа, її успіхам. Вона була членом збірної України з добового бігу, бігала 100 км, 50 км. Одна з кращих наших бігунів на довгі дистанції. Була майстром спорту. Крім шоку, болю втрати нічого немає всередині. Як ніби це про когось, не віриться, що Катюші немає з нами", - розповіла подруга 32-річної спортсменки.

У поліції смерть Катерини Катющевої кваліфікували як умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок". Тіло жінки відправили на судово-медичну експертизу.

"За фактом смерті жінки почато виробництво по 1 ч. ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок"). Нагадаємо, що повідомлення про зникнення 32-річної учасниці ультрамарафону надійшло в поліцію ввечері 13 червня. Пошуки жінки тривали кілька годин, й у результаті поліцейські знайшли її в несвідомому стані біля Куяльницького лиману. Для надання медичної допомоги постраждалу від теплового удару відразу ж доставили в лікарню", - повідомили у відділі комунікації поліції Одеської області.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Одесі загинула учасниця ультрамарафону.

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Автор: Анна Шиканова