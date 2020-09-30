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Смерть співробітниці посольства США в Києві: з'явилися фото з місця загибелі

Київ, Середа 30 вересня 2020 23:32
Смерть співробітниці посольства США в Києві: з'явилися фото з місця загибелі
Місце загибелі американки (фото: facebook.com/artem.shevchenko.9)
Автор: Роман Мирончук

З'явилися фото з місця загибелі в Києві співробітниці посольства США

У середу, 30 вересня, в Києві померла співробітниця посольства США Санвер Нікаєло при нез'ясованих обставинах. У мережі з'явилися фотографії з місця трагедії.

Оперативні знімки, зроблені в ході слідчого експерименту. Про це розповів директор Департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко на своїй сторінці в Facebook.

Неповнолітній свідок показав на манекені слідчо-оперативній групі поліція Києва, в якому саме місці він знайшов тіло Санвер Нікаєло.

Смерть співробітниці посольства США в Києві: з'явилися фото з місця загибелі

Місце загибелі співробітниці посольства США (фото: facebook.com/artem.shevchenko.9)

Поліція розслідує її смерть як умисне вбивство. Є потенційний підозрюваний, якого вже шукають. За даними правоохоронців, жінку міг побити невідомий чоловік від 30 до 40 років, зростом - близько 190-200 см.

Смерть співробітниці посольства США в Києві: з'явилися фото з місця загибелі

Місце загибелі співробітниці посольства США (фото: facebook.com/artem.shevchenko.9)

Слідство також не виключає і нещасний випадок. Коли жінку знайшли, вона була одягнена у спортивний одяг. Також на ній були навушники. Вона лежала на залізниці, тому є версія, що її збив потяг.

Оперативники активно працюють над з'ясуванням всіх обставин цієї справи.

Жінку знайшли без свідомості в лісопарковій зоні біля залізничних колій на вулиці Толбухіна (Шевченківський район). Її відвезли в лікарню з травмою голови, але лікарі не змогли врятувати життя американки.

Нагадаємо, посольство США відреагувало на загибель співробітниці.

Раніше ми писали про те, що в Києві затримали небезпечного маніяка, який орудував багато років по всій Україні.

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