Смерть в финикулере: подозреваемого в убийстве Максима Матерухина могут выпустить под залог

Подозреваемого в убийстве 16-летнего Максима Матерухина , которое случилось 7 апреля в столичном фуникулере, могут выпустить под залог. Соответствующее ходатайство подал адвокат подсудимого.

Что известно о судебном слушании

"9 мая в 11.15 Киевский апелляционный суд рассмотрит жалобу стороны защиты на Постановление Печерского районного суда Киева об избрании подозреваемому Косову меры пресечения в виде содержания под стражей", - рассказал Клибановский.

Семья подозревает, что судебное заседание специально назначили на 9 мая, поскольку в этот день много людей и представителей СМИ уезжают из города и не смогут присутствовать на суде.

"Просим всех неравнодушных в этот день прийти к стенам суда. Приглашаем СМИ для освещения хода судебного заседания и информирования общества о ходе расследования дела. Убийца не имеет права ни на какое помилование. Только - пожизненное", - заявил родственник убитого парня.

Что известно о подозреваемом

Подозреваемый в убийстве 30-летний Артем Косов находится в СИЗО. По предварительному решению Печерского райсуда Киева он там должен находиться до 5 июня.

Косов является экс-работником Управления государственной охраны Украины. По этому делу ему инкриминируют ч. 1 ст. 115 Уголовного Кодекса Украины (преднамеренное убийство). Ему грозит от 7 до 15 лет заключения.

Следствие установило, что Косов на момент совершения преступления был в состоянии алкогольного опьянения, при нем также нашли марихуану и табельное оружие.

Подсудимый своей вины не признает и отказывается от комментариев. Семья погибшего Максима Матерухина заявляет, что им было бы важно услышать раскаяние от подозреваемого.

Детали преступления

7 апреля у фуникулера возник конфликт между Артемом Косовым и компанией подростков. По свидетельским показаниям, первым проявил агрессию подозреваемый.

В результате мужчина целеустремленно подошел к Максиму Матерухину, толкнул его к окну и сам упал на него. Парень головой разбил окно, стекло перерезало ему сонную артерию. Максим скончался от потери крови еще до приезда скорой помощи.

Максим Матерухин (фото: предоставлено семьей парня)