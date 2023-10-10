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Израильская пара убила семеро террористов ХАМАС, чтобы спасти своих детей: появились детали

Израиль, Вторник 10 октября 2023 16:02
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Израильская пара убила семеро террористов ХАМАС, чтобы спасти своих детей: появились детали Израильская пара убила семь боевиков для спасения детей (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Итай и Хадар Бердичевски приняли бой с боевиками ХАМАС, чтобы спасти жизнь своим 10-месячным близнецам. Они спрятали детей в бомбоубежище, а сами взяли в руки оружие.

Детали этой истории сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Почетного Консула Государства Израиль в Западном регионе Олега Вишнякова в Facebook.

При подготовке материала также использованы источники: Детали, facebook Bar Davidoff.

Хадар (в девичестве Розенфельд) и Итай Бердичевски проживали в Кфар Аза - это небольшой кибуц прямо у границы с сектором Газа.

В 2008 году поселение покинула часть жителей после сильных обстрелов и на момент вторжения там проживало около 750 человек.

Бердичевски - офицеры и профессиональные военные с 2011 года, им обоим было по 30 лет. Пара долгое время встречалась, совсем недавно они поженились и стали родителями - с ними в доме находились 10-месячные близнецы.

По некоторым данным, у Итая - украинское происхождение.

Израильская пара убила семеро террористов ХАМАС, чтобы спасти своих детей: появились детали

Хадар и Итай Бердичевски (фото: facebook.com/barperetz)

Во время вторжения ХАМАС, они были дома. Родители успели спрятать своих малышей в комнате-бомбоубежище, а сами взяли в руки оружие и приняли бой. К сожалению, Хадар и Итай погибли. Но до этого они успели уничтожить семерых террористов.

Детей террористы не нашли, и близнецы просидели в бомбоубежище почти 13 часов. Брат Итая и отец Хадар шли на помощь к семье, но не успели. Они нашли детей и сейчас близнецы в безопасности.

Израильская пара убила семеро террористов ХАМАС, чтобы спасти своих детей: появились детали

Хадар и Итай Бердичевски (фото: facebook.com/Олег Вишняков)

"В своей жизни она была примером добродетели и заплатила самую высокую цену за свободу вместе со своим мужем. Она всегда вдохновляла нас своей силой и решимостью", - рассказала об Хадар ее близкая подруга и сослуживица Бар.

Напомним, ранее мы писали, что боевики ХАМАС убили известного футболиста.

А еще рассказывали, что певица KOLA оказалась в Израиле под обстрелами.

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