"Вкусные" музыкальные новинки: 20 украинских песен, которые стоит послушать уже сегодня
Украинские артисты продолжают выпускать новые треки на любой вкус. Веселые, романтические, грустные и лирические - песни действительно поражают разнообразием.
РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 20 "вкусных" музыкальных новинок, которые следует послушать.
Lida Lee - "Зима в пустелі"
В своем новом чувственном видео артистка решила быть откровенной со своим слушателем на 101%. Поэтому звезда демонстрирует не только свое тело, но и глубокие переживания и внутреннее бунтарство.
Павел Зибров - "Любов може все"
Народный артист Украины, главный усач и романтик страны презентовал новый альбом, окутанный любовью, нежностью и одновременно драйвом, о важнейших ценностях в жизни - семье, любимом человеке, теплых воспоминаниях, мгновениях счастья, признания и вожделения.
Тина Кароль - "Що ти наробила"
"Снять клип на песню "Що ти наробила" я решила после того, как трек стал вирусным в TikTok и только за сутки собрал более миллиона просмотров", - рассказала певица.
Alexjazz, Колос - "Не збагнув"
За основу песни взяты стихи Василия Стуса, один из которых был написан в концлагере, чудом попал на свободу через письма к жене и был издан уже после смерти поэта, уничтоженного советским режимом…
KUGATESSA - "Шипи троянд"
Блогерка и артистка Саша Кугат, известная по телевизионным шоу "Топ-модель по-украински" и "Невероятные дуэты", выпустила новый пронзительный трек.
"Однажды я встретила человека, с которым, очевидно, у меня не было будущего, но наши чувства вспыхнули настолько сильно, что противиться им не было ни сил, ни желания. А с чувствами всегда приходит и муза. Мне почти никогда не дарили цветы, и те три розы, которые он подарил мне на первом свидании, вдохновили меня на эту работу", - рассказала певица.
YATSUTA - "Спогади"
Это трек, который касается каждого, говорит артистка, "поскольку воспоминания есть даже у самых маленьких". Кстати, в клипе на трек снялась скандальная блоггерша Анна Алхим, а "эротические сцены превращались в комические и всем было легко".
BOTASHE - "Скло"
Трек посвящен сложным отношениям, оставляющим глубокий след в сердце, несмотря на все испытания и эмоциональное расстояние между людьми.
DOVI x NAIMES - "Ніч п'ятниці"
Эта песня о том особом вечере, когда кажется, что вокруг никого больше нет, кроме этой пары, исполненной любви. Есть только он и она, и весь мир вокруг остановился.
Golubenko и Clonnex - "Авіарежим"
Новая колаба артистов рассказывает о противоречивых чувствах парня к девушке. Он очарован ее красотой, поведением и образом жизни, но чувствует внутреннюю неуверенность, что мешает сделать первый шаг. Несмотря на сильные эмоции между ними возникает дистанция: девушка игнорирует его сообщения и звонки, хотя продолжает поддерживать связь через социальные сети.
Эти отношения превращаются в эмоциональные качели, где парень не может вырваться из этого замкнутого круга. Трек отражает реальность токсических отношений, где желание быть вместе и постоянное напряжение разрушают эмоциональное состояние, оставляя чувство растерянности и безысходности.
Ann in Black - "Наступний"
Певица, покрившая TikTok своими хитовыми треками, радует поклонников новой работой. Эта композиция - шуточная история о поисках "идеального парня" после ряда неудачных отношений. Эта песня, говорит артистка, написана, чтобы поддержать девушек в сложный период расставания и напомнить, что каждый конец - это новое начало.
ANITA - "Плітки"
В новой песне певица из Ивано-Франковска воспевает проблему молодого поколения, которая связана со сплетнями, ведь в мире соцсетей люди все чаще предпочитают быть наблюдателями другой жизни, чем строить свою.
ADAM - "Ти мій Рокенрол"
"Ти мій Рокенрол
Моя Бунтарка
З тобою кипить кров
Моя Хуліганка
Ти мій Рокенрол
Моя Бунтарка
З тобою кипить кров
Моя Хуліганка".
Также послушайте и эти крутые украинские треки:
Lila Vi - "Море"
sucilna_nevdacha.exe - "Літо"
The Unsleeping - "Переживу"
badactress - "Голод"
INGRET - "Зорі"
WELLBOY & KUGATESSA - "Мені так треба"
Love, Mary - "Отруйний плід любові"
OKAZIA - "Цикл"
Напомним, ранее мы уже рассказывали, что Вакарчук поразил пением в метро во время воздушной тревоги.
Кроме этого, недавно скончался экс-участник группы "Вопли Видоплясова".