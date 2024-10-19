"Вкусные" музыкальные новинки: 20 украинских песен, которые стоит послушать уже сегодня

Lida Lee - "Зима в пустелі"

В своем новом чувственном видео артистка решила быть откровенной со своим слушателем на 101%. Поэтому звезда демонстрирует не только свое тело, но и глубокие переживания и внутреннее бунтарство.

Павел Зибров - "Любов може все"

Народный артист Украины, главный усач и романтик страны презентовал новый альбом, окутанный любовью, нежностью и одновременно драйвом, о важнейших ценностях в жизни - семье, любимом человеке, теплых воспоминаниях, мгновениях счастья, признания и вожделения.

Тина Кароль - "Що ти наробила"

"Снять клип на песню "Що ти наробила" я решила после того, как трек стал вирусным в TikTok и только за сутки собрал более миллиона просмотров", - рассказала певица.

Alexjazz, Колос - "Не збагнув"

За основу песни взяты стихи Василия Стуса, один из которых был написан в концлагере, чудом попал на свободу через письма к жене и был издан уже после смерти поэта, уничтоженного советским режимом…

KUGATESSA - "Шипи троянд"

Блогерка и артистка Саша Кугат, известная по телевизионным шоу "Топ-модель по-украински" и "Невероятные дуэты", выпустила новый пронзительный трек.

"Однажды я встретила человека, с которым, очевидно, у меня не было будущего, но наши чувства вспыхнули настолько сильно, что противиться им не было ни сил, ни желания. А с чувствами всегда приходит и муза. Мне почти никогда не дарили цветы, и те три розы, которые он подарил мне на первом свидании, вдохновили меня на эту работу", - рассказала певица.

YATSUTA - "Спогади"

Это трек, который касается каждого, говорит артистка, "поскольку воспоминания есть даже у самых маленьких". Кстати, в клипе на трек снялась скандальная блоггерша Анна Алхим, а "эротические сцены превращались в комические и всем было легко".

BOTASHE - "Скло"

Трек посвящен сложным отношениям, оставляющим глубокий след в сердце, несмотря на все испытания и эмоциональное расстояние между людьми.

DOVI x NAIMES - "Ніч п'ятниці"

Эта песня о том особом вечере, когда кажется, что вокруг никого больше нет, кроме этой пары, исполненной любви. Есть только он и она, и весь мир вокруг остановился.



Golubenko и Clonnex - "Авіарежим"

Новая колаба артистов рассказывает о противоречивых чувствах парня к девушке. Он очарован ее красотой, поведением и образом жизни, но чувствует внутреннюю неуверенность, что мешает сделать первый шаг. Несмотря на сильные эмоции между ними возникает дистанция: девушка игнорирует его сообщения и звонки, хотя продолжает поддерживать связь через социальные сети.

Эти отношения превращаются в эмоциональные качели, где парень не может вырваться из этого замкнутого круга. Трек отражает реальность токсических отношений, где желание быть вместе и постоянное напряжение разрушают эмоциональное состояние, оставляя чувство растерянности и безысходности.

Ann in Black - "Наступний"

Певица, покрившая TikTok своими хитовыми треками, радует поклонников новой работой. Эта композиция - шуточная история о поисках "идеального парня" после ряда неудачных отношений. Эта песня, говорит артистка, написана, чтобы поддержать девушек в сложный период расставания и напомнить, что каждый конец - это новое начало.

ANITA - "Плітки"

В новой песне певица из Ивано-Франковска воспевает проблему молодого поколения, которая связана со сплетнями, ведь в мире соцсетей люди все чаще предпочитают быть наблюдателями другой жизни, чем строить свою.

ADAM - "Ти мій Рокенрол"

"Ти мій Рокенрол

Моя Бунтарка

З тобою кипить кров

Моя Хуліганка

Ти мій Рокенрол

Моя Бунтарка

З тобою кипить кров

Моя Хуліганка".

Также послушайте и эти крутые украинские треки:

Lila Vi - "Море"

sucilna_nevdacha.exe - "Літо"

The Unsleeping - "Переживу"

badactress - "Голод"

INGRET - "Зорі"

WELLBOY & KUGATESSA - "Мені так треба"

Love, Mary - "Отруйний плід любові"

OKAZIA - "Цикл"