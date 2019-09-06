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"Слуга народу" Скічко показав миле фото з коханою

STYLERПерсони    06.09.2019 - 11:15
"Слуга народу" Скічко показав миле фото з коханою
Олександр Скічко (фото: instagram.com/aleksandrskichko)

Олександр Скічко поділився зворушливим знімком зі своєю дружиною Єлизаветою Юрушевою

Олександр Скічко опублікував в Instagram зворушливе й миле фото, на якому він - актор і Народний депутат України від партії "Слуга народу" - позує разом зі своєю дружиною Єлизаветою Юрушевою. Цей знімок приурочений до річниці весілля - Олександр та Єлизавета одружилися 5 вересня 2017 року.

"5 років тому я зустрів дівчину своєї життя, 2 роки тому ми стали офіційно чоловіком та дружиною. Здавалося б, це зовсім не багато, ці цифри ніяк не вражають оточуючих. Але за цей час у нас сталася така кількість подій, що здається, ми були разом завжди!" - написав Скічко.

Він також звернувся до молодої дружини з зворушливими словами.

"Ти надихаєш мене на нові вчинки! Ти підтримуєш мене у всіх починаннях! Ти - мій світ! Люблю тебе!" - сказав нардеп.

&quot;Слуга народу&quot; Скічко показав миле фото з коханою

Нардеп Олександр Скічко і власниця готелю Єлизавета Юрушева (фото: instagram.com/aleksandrskichko)

Нагадаємо, що церемонія одруження Олександра і Єлизавети відбулася в Грузії. На сьогоднішній день пара виховує славну дівчинку Тату. Також у Скічка є син від першого шлюбу Данило.

&quot;Слуга народу&quot; Скічко показав миле фото з коханою

Нардеп Олександр Скічко з сім'єю (фото: instagram.com/aleksandrskichko)

Раніше ми писали про те, що Олександр Скічко підкупив компліментами Машу Єфросиніну і отримав роботу.

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