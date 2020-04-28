У Словаччині найнижча смертність від коронавіруса в Європі: чому так сталося

Коронавірус 2020 (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус забрав вже понад 212 тисяч життів по всьому світу, але в Словаччині спостерігається найнижча смертність

Коронавірус в Україні зафіксований у 9 410 осіб, з яких 239 померли. У всьому світі через ускладнення від COVID-19 померло понад 212 тисяч осіб. При цьому в Словаччині на даний час коронавірусом захворіло 1 384 осіб, з них 20 померли.

Європейські вчені вважають, що така низька смертність у порівнянні з іншими країнами пов'язана з оперативною швидкістю реагування на пандемію. Річ у тім, що в Словаччині відразу ж ввели карантин і пильно відстежували всі контакти хворих.

Варто зазначити, що населення Словаччини становить 5,5 мільйона осіб. У країні відразу ж закрили всі школи, магазини і границі після того, як спалах коронавірусу стався в Італії. Крім того, політики та телеведучі почали носити маски ще до того, як уряд зобов'язав це робити в умовах карантину. Про це повідомляє Bloomberg.

Такі заходи принесли свої плоди. У Словаччині через коронавірусну інфекцію померло менше всього людей в Європі.

Кількість смертей від COVID-19 на мільйон осіб у Словаччині склала 3,3, у Польщі 14,1, в Чехії 20,6, в Угорщині 28,1, в Німеччині 71,6, у Великобританії 307, у Франції 350,9, в Італії 440, в Іспанії 496,2.

Глава Братиславського автономного регіону Юрай Дроба закрив школи через два дні після повідомлення про перший випадок зараження. Він це зробив за тиждень до того, як це зробила інша частина країни, тому що він "бачив, що відбувається в Італії". Варто зазначити, що в регіоні проживає більше ніж 10% населення країни.

Головний санітарний лікар Словаччини Ян Мікас також наказав поліції зупинити колону лижників, які повертаються з Австрії, і помістити їх на обсервацію. У близько 60 осіб тести підтвердили коронавірус в крові.

Зараз уряд Словаччини повільно відновлює економіку країни після жорсткого карантину, який легше організувати в невеликих країнах.

Варто зазначити, що в Україні зафіксована рекордна смертність від коронавірусу.