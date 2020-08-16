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Солодкі персики: дієтологи розповіли, кому цей фрукт категорично протипоказаний

Неділя 16 серпня 2020 18:18
Солодкі персики: дієтологи розповіли, кому цей фрукт категорично протипоказаний
Кому категорично не можна їсти персики (Фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Експерти назвали захворювання, при яких персики вживати не можна

В Україні настав сезон персиків і ринки країни рясніють свіжими та соковитими фруктами. Персики дуже корисні для організму людини, але й у цих фруктів є серйозні протипоказання.

Фахівці розповіли, які захворювання організму можуть стати серйозним протипоказанням для вживання персиків. Про це пише видання Lenta.ua.

Персики не можна вживати людям, у яких діагностували:

  • Цукровий діабет
  • Підвищену кислотність шлункового соку
  • Надмірну вагу
  • Загострення шлунково-кишкових захворювань
  • Гастрит
  • Панкреатит

З обережністю персики потрібно починати давати дітям, оскільки ці фрукти мають підвищену алергенність.

У персиках багато флавоноїдів і антиоксидантів. Вони допоможуть нормалізувати кров'яний тиск, підтримають тонус судин і допоможуть навіть у боротьбі з онкологічними захворюваннями.

Також у персиках міститься велика кількість калію і магнію і тому їх потрібно їсти при судомах в ногах, під час стресових станів, при недостатньому виробленні інсуліну.

Вітамін А, каротиноїди та лютеїн, які є в персиках, допоможуть зміцнити сітківку очей.

Особливо корисні персики вагітним жінкам, оскільки вони допомагають впоратися із запорами та нудотою, а також виводять з організму зайву рідину. Для чоловіків персики також корисні – вони підвищують рівень тестостерону, оскільки у цих фруктах багато цинку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що у дині є серйозні протипоказання.

А також ми писали про те, кому можна і кому не можна їсти сливи.

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