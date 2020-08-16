Сладкие персики: диетологи рассказали, кому этот фрукт категорически противопоказан

Кому категорически нельзя есть персики (Фото: pixabay.com)

Эксперты назвали заболевания, при которых персики употреблять нельзя

В Украине наступил сезон персиков и рынки страны пестрят свежими и сочными фруктами. Персики очень полезны для организма человека, но и у этих фруктов есть серьезные противопоказания.

Специалисты рассказали, какие заболевания организма могут стать серьезным противопоказанием для употребления персиков. Об этом пишет издание Lenta.ua.

Персики нельзя употреблять людям, у которых диагностировали:

Сахарный диабет

Повышенную кислотность желудочного сока

Избыточный вес

Обострение желудочно-кишечных заболеваний

Гастрит

Панкреатит

С осторожностью персики нужно начинать давать детям, так как эти фрукты обладают повышенной аллергенностью.

В персиках много флавоноидов и антиоксидантов. Они помогут нормализовать кровяное давление, поддержат тонус сосудов и помогут даже в борьбе с онкологическими заболеваниями.

Также в персиках содержится большое количество калия и магния и поэтому их нужно есть при судорогах в ногах, во время стрессовых состояний, при недостаточной выработке инсулина.

Витамин А, каротиноиды и лютеин, которые есть в персиках, помогут укрепить сетчатку глаз.

Особенно полезны персики беременным женщинам, так как они помогают справиться с запорами и тошнотой, а также выводят из организма лишнюю жидкость. Для мужчин персики также полезны – они повышают уровень тестостерона, так как в этих фруктах много цинка.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что у дыни есть серьезные противопоказания.

А также мы писали о том, кому можно и кому нельзя есть сливы.