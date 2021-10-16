"Швидка" їде п'ять годин та місць в лікарнях немає: яка ситуація з коронавірусом в Одесі

Одеса з 18 жовтня переходить в "червону" зону карантину, адже там склалася катастрофічна ситуація в лікарнях. Зокрема, місць для пацієнтів з коронавірусів вже немає та лікарів не вистачає.

За її словами місць у лікарнях міста вже немає зовсім та "швидка" до хворих їде по 4-5 годин.

"Лікарі просто ляжуть скоро. Зараз одеситів везуть в Овідіополь, в Біляївку, в Чорноморськ. Насилу за ранок госпіталізовано три пацієнти з критичною ситуацією вже. Їх просто б не довезли в область. Відкривати ще і ще відділення для вас скоро просто буде неможливо. Працювати там буде нікому. Та й інші хвороби ніхто не скасовував", - написала вона.

Також вона зазначила, що у коронавірусних відділеннях не вистачає персоналу, тому що там 1-2 медсестри на 50-60 пацієнтів. Тому повноцінну допомогу отримати пацієнти не можуть.

"За ранок ми видали вже понад 20 концентраторів. Дзвінків сотні! Відкрийте вже очі ті, хто кричить що ковіда немає. У місті вже просто біда. Коли вона приїде в ваш будинок вже буде пізно", - написала волонтерка.

Волонтерка закликає, аби вакцинувалися старші люди. Також вона пише, що в зоні ризику і діти, тому що у дитячому відділенні вже 70 пацієнтів.

"Бо це не у нас в місті таке тільки відбувається. Вся країна горить. Сатурація 10. На кисні 55. Доктор швидкої допомоги просить допомоги. Я кричу, що 10 літрів такому пацієнту не допоможуть. Я звичайно дам хоч якось протриматися недовго, але треба терміново шукати реанімацію. Відповідь: "Нема місць ніде". Всю область обдзвонив і Харків. Другий дзвінок звідти ж. Сатурація 32. Істерика у людини і шансів нуль", - написала Ножевнікова.

Окрім того, волонтерка також опублікувала список пунктів вакцинації в Одесі: