Скільки коштує зібрати дитину в школу: батькам підрахували витрати

Скільки коштуватиме зібрати дитину в школу (фото: УНІАН)

Фахівці підрахували, у скільки обійдеться батькам зібрати дитину в школу

1 вересня вже не за горами і батьків цікавляться, у скільки зараз обійдеться зібрати улюблене чадо до школи. Експерти підрахували витрати і з'ясували, що все необхідне до школи "виллється в копієчку", а саме в 2500 гривень, якщо рахувати витрати на хлопчика.

Як повідомляє ТСН, вартість всього необхідного до школи для дівчинки вже обійдеться батькам у 3000 гривень

"Більше половини цієї суми піде на одяг школяра. Вартість покупок на дівчаток вище - майже 3 тисячі. Новий портфель можна придбати за 400 гривень. Набір канцтоварів обійдеться у майже 350 гривень", - йдеться в повідомленні.



Фахівці дають важливий рада, що якщо купувати підтримані речі, то цю вартість можна зменшити на 40%, ну а якщо купувати все нове, то доведеться розщедритися.

Відзначимо, що в новому навчальному році школи в Україні відкриються у всіх зонах, крім "червоної". Якщо у регіоні висока захворюваність коронавірусом, то робота освітніх установ там буде заборонена. Як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, це стосується як приватних установ, так і державних. Також міністр додав, що той чи інший рівень небезпеки встановлюється на 14 днів. Тобто через 14 днів, виходячи з показників, буде прийматися рішення про зменшення рівня небезпеки до "помаранчевої", "жовтої" або навіть "зеленої" зони. Після чого буде відновлено роботу шкіл та дитячих садків.

Як ми раніше писали, у Кабінеті міністрів України стверджують, що університети мають право самостійно визначати форму навчання.